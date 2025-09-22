Alcaraz también destroza récords en la Laver: "Deja para los demás"

El equipo del Resto del Mundo alzó su tercer título de la Laver Cup después de confirmar este domingo su ventaja conseguida el sábado, con un pleno histórico de puntos. Con el triunfo final de Taylor Fritz ante Zverev, el equipo capitaneado por Andrea Agassi acabó levantando el título.

Precisamente, el exnúmero uno del mundo tomó la palabra en la celebración del triunfo y se acordó de Carlos Alcaraz, mandándole un bonito mensaje. "No seas codicioso con los Grand Slams, deja alguno para los demás" dijo Agassi entre risas.

Más allá de su mensaje al español, Agassi se mostró satisfecho por su triunfo en San Francisco, asegurando que se encuentra feliz de su nuevo papel en el mundo del tenis. “Iría a la batalla con todos y cada uno de ustedes, en cualquier lugar, en cualquier momento", se dirigió a sus jugadores en un emotivo mensaje.

ALCARAZ, HISTORIA DE LA LAVER

En cuanto a Carlitos, sus números en la competición empiezan a ser ya a la altura de los mejores, pese a ser solo su segunda participación. Tres victorias en cuatro partidos en San Francisco, que se suman a las del pasado año en Berlín, para ser ya el cuarto jugador en la historia de la competición en puntos ganados.

En total ya son quince puntos, igualando así a John Isner, que jugó en cuatro ocasiones, y quedando por detrás solo de Federer (18 puntos en cuatro apariciones), Jack Sock (20 puntos en cuatro apariciones) y de Zverev (21 puntos en seis apariciones).

Cabe recordar que los partidos de los viernes valen un punto, los del sábado dos puntos y los encuentros del domingo valen tres puntos.

En 2026, la competición viaja hasta Londres, donde el equipo europeo buscará recuperar la corona en San Francisco. De estar en ella, Alcaraz podría ya convertirse en el hombre con más puntos conseguidos en la competición.

En la Laver, Carlitos también destroza todos los récords.