Alcaraz despeja las dudas: "Después de cinco puntos, desapareció"

Carlos Alcaraz dio el susto en su victoria en tercera ronda del US Open ante Luciano Darderi tras pedir la asistencia del fisio por unos problemas en su rodilla derecha. El murciano explicó que notó una especie de pinchazo cuando caía con su pierna tras el servicio y fue tratado durante el segundo set.

Dudas que no le impidieron seguir su curso ganador en Nueva York y que no le mermaron en absoluto. Después de ser atendido, sumó un parcial de 7-0 para liquidar el partido, en el que nuevamente empleó menos de dos horas para sentenciarlo a su favor.

Preguntado por ello tras el encuentro, el murciano aseguró que fue solo por precaución y que el dolor en su rodilla desapareció tras unos puntos jugados. "Me siento bien. Fue sólo por precaución. Pedí el fisioterapeuta cuando me rompió el servicio porque sentí algo en la rodilla que no funcionaba bien. Después de 5 o 6 puntos, se me pasó. Pedí el tiempo porque faltaba un set y tenía que estar listo y sentirme bien físicamente. Precaución. Voy a hablar con mi equipo, pero no me preocupa" explicó.

MADRUGADOR

Tema físico aparte, Alcaraz también fue preguntado por jugar en el horario más temprano del día, algo nuevo en la presente edición, puesto que las dos primeras rondas las había disputado en el turno de tarde en Nueva York. "No estoy acostumbrado y eso era importante hoy. El objetivo era estar concentrado, empujando a Darderi al límite en los intercambios. Creo que he tenido una gran actuación en general y estoy muy orgulloso" respondió, aunque no quiso dejar pasar la oportunidad de poner su toque de humor.

"Para mí, es difícil despertarme (risas). Una de las buenas cosas hoy, es que me he despertado pronto, he hecho el entrenamiento bien...".

Próximo reto, el francés Rinderknech. Será el próximo domingo. Hasta entonces, nuevo día de descanso para recuperar del todo la rodilla. Habrá que ver si jugando al golf, que se ha convertido casi ya en rutina para Alcaraz.