Alcaraz deja clara su prioridad: "Me gusta la fiesta, pero el tenis primero"

Tras la increíble victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros, remontando hasta tres bolas de partido y un break en contra, al español no le quedaba otra que celebrarlo por todo lo grande. Junto a su familia, staff y amigos, el español repitió la celebración del pasado año tras la consecución del quinto Grand Slam de su carrera.

Charly volvió a demostrar que es capaz de ganar a los mejores "a su manera", además de tener totalmente dominado a Jannik Sinner, al que ha ganado en los últimos cinco enfrentamientos. El número uno del mundo no celebra una victoria ante el murciano desde octubre de 2023, cuando lo superó en Pekín en dos sets.

Por aquel entonces, el español no sabía lo que era ganar Roland Garros. No fue hasta 2024 cuando saboreó la victoria en la Phillipe Chatrier, superando en cinco sets al propio Sinner en semifinales y a Zverev en la gran final. En el circuito, todos los tenistas temen a Jannik Sinner, mientras que Jannik Sinner teme a Carlos Alcaraz.

Buenos días 👀👀👀 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) June 9, 2025

Hace dos semanas, cuando aterrizó en París, el español llegaba de conquistar el título en Roma ante Sinner y de mostrar una gran versión en la gira de tierra batida. Su documental había dado mucho que hablar (y sigue haciéndolo), e incluso personalidades como Rafa Nadal dieron su opinión al respecto. En la rueda de prensa inicial, el murciano fue preguntado por este asunto.

"Hay muchas opiniones diferentes, ha habido mucha gente también que me ha comentado que muestro mucho mi lado fiestero, que me gusta mucho la fiesta y la noche... yo personalmente no lo veo así, pero estoy abierto a todo tipo de opiniones. Muestro un poco mi vida, esa manera de tener también mi lado de disfrutar junto al lado del tenis, mi profesión, mi trabajo. Obviamente soy un profesional, pongo primero el tenis ante cualquier cosa, pero también intento tener mis momentos de disfrute", aseguró.

Sin saber lo que iba a suceder en esta edición de Roland Garros, Carlos defendía su estilo de juego y de vida. "Puede que haya coincidido que han grabado el hecho de que a mí me gusta salir, como a todo chico de 21 o 22 años, pero sin perder el foco en lo que realmente es importante: el tenis. Agradezco las críticas, las opiniones, agradezco un montón lo que ha dicho Rafa, pero la gente no puede olvidarse de que he llegado aquí siendo de una manera".

Otra manera de llegar a lo más alto

Como ya empieza a ser habitual, Charly calló la boca a todos aquellos que cuestionaron su manera de ver el tenis. Lo hizo en la pista, exhibiendo un juego descomunal y un físico deslumbrante pasadas las cinco horas de partido. Alguien que no sea profesional no sería capaz de aguantar un partido de tal calibre.

Esta victoria pone en valor su manera de ver las cosas y de querer afrontar el tenis. No hay una única manera de llegar a la cima y Alcaraz lo está demostrando. "Darle alegría, disfrutar, pasármelo bien, hacer las cosas que me divierten: así es como creo que voy a estar preparado para el torneo". Y lo estuvo. Vaya si lo estuvo.