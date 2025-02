Alcaraz defiende a Sinner antes de su debut en Rotterdam

Después de su eliminación en los cuartos de final del Open de Australia, Carlos Alcaraz vuelve a la competición con un nuevo reto, participar por primera vez en el ATP 500 de Rotterdam. Una cita en la que parte como principal favorito y en la que debutará contra una de sus bestias negras, Botic Van de Zandschulp.

En este 2025 el murciano ha cambiado su habitual paso por Buenos Aires y Río de Janeiro optando por continuar en torneos de pista dura antes de afrontar la gira americana. Así, la primera escala lo ha llevado al torneo neerlandés donde le espera un cuadro complicado y una nueva experiencia. "Es fantástico conocer gente nueva, vivir experiencias distintas y competir en torneos en los que no había estado antes. No he podido aún pasear por la ciudad, pero me encantan las instalaciones del torneo y me ha impresionado mucho la pista central", explicó en la rueda de prensa previa a su debut.

El murciano parte como uno de los grandes favoritos al título en Rotterdam en ausencia de Jannik Sinner. El italiano decidió tomarse un descanso tras su victoria en el Open de Australia y renunció a disputar esta cita, aunque su nombre estuvo presente en la comparecencia de Alcaraz. El tenista de El Palmar no dudó en afirmar que "Jannik es el mejor ahora mismo". "Sólo ha perdido cuatro o cinco partidos en el último año, así que es una locura", valoró el de El Palmar que, por otra parte, entiende que exista el debate sobre cuál de los dos es el mejor.

"Dicen que Jannik es mejor o algunos dicen que yo. Todo son discusiones", apuntó, aunque tiene claro que "él está ganando todo lo que juega. Siempre está concentrado, así que creo que es el mejor. Cada torneo que juega, llega a la final o levanta el trofeo".

Alcaraz, en su partido del Open de Australia contra Djokovic / EFE

El español fue preguntado también sobre su paso por el Open de Australia. "No siento que haya sido una oportunidad perdida contra Novak", aseguró. "Tenía muchas ganas de ganar el torneo y sentía que podía hacerlo, pero Novak jugó un partido increíble. Enfrentarse a Novak en cuartos de final de un Grand Slam es lo peor. Ha sido un partido bastante bueno. He intentado quedarme con lo bueno de ese partido y ahora miraré hacia adelante", zanjó al respecto.

Un Van de Zandschulp de mal recuerdo

En Rotterdam tendrá un duro escollo para empezar. El sorteo deparó para Alcaraz un debut contra un Van de Zandschulp que lo dejó fuera del pasado US Open y acabó además con las esperanzas de España en los cuartos de final de la Copa Davis 2024. "Tengo muy claro que va a ser un partido difícil", advirtió el murciano."Es un muy buen jugador, sé que voy a tener a la grada en contra porque él juega en su casa, pero intentaré divertirme, disfrutar de esta nueva experiencia y dar mi mejor nivel", comentó.

El partido está previsto para este martes en horario aún por definir y Alcaraz aseguró que llega en buenas condiciones pese a que el domingo se le pudo ver con una de esas bandas nasales mientras se entrenaba con con Jiri Lehecka. "Pasé unos días en casa después de Australia, pero me resfrié. Estuve luchando un poco en casa. Sólo pude entrenar dos días y luego tuve que descansar hasta que mejoró el resfriado", explicó el murciano, remarcando que"ahora me siento ya en plena forma y estos días en casa me van a ayudar a afrontar los siguientes desafíos mucho más fresco de mente".