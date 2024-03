Alcaraz debutará contra Matteo Arnaldi en Indian Wells

Matteo Arnaldi será el primer rival de Carlos Alcaraz en su andadura por el Masters 1000 de Indian Wells, en el que el español defiende título. El italiano superó este miércoles a Luca Van Assche (6-7, 6-7) y se las verá con el número dos del mundo en la siguiente ronda.

El oponente del murciano no es nada fácil para un debut en Indian Wells. Arnaldi es el actual número 40 del mundo y, a sus 23 años, está encontrando su mejor tenis y evolucionando como jugador. De hecho, el rival de Alcaraz es la pieza clave de la selección de tenis italiana por detrás de Jannik Sinner.

No es la primera vez que se miden ambos jugadores. El año pasado, en octavos de final del US Open, se enfrentaron y el español salió victorioso en tres sets (6-3, 6-3 y 6-4), en el único precedente hasta el momento. Un ejemplo de la superioridad del murciano, a pesar del gran nivel de su rival.

Alcaraz acude a Indian Wells a defender el título del año pasado e intentar volver a levantarlo en esta edición. Aun así, ha dejado claro que no será nada fácil. "Vengo aquí para defender el título. Es difícil porque están los mejores tenistas del mundo, algunos de ellos están jugando un gran tenis este año. Sé que va a ser muy difícil".

Una de las grandes dudas antes de empezar el torneo es el estado de su tobillo, zona en la sufrió un esguince en los octavos de final del torneo de Río de Janeiro. "Probablemente, algunas personas estén pensando en mi tobillo, veamos si voy a estar al cien por cien o no, pero me siento mejor. Así que veamos cómo va el torneo, no estoy pensando en nada más que tratar de defender el título aquí”.

¿Cuándo debutará Carlos?

El partido entre Alcaraz y Arnaldi se disputará en la jornada del viernes 8 de marzo, aunque esta abarca la madrugada del sábado en España. El español debutará de la misma forma que lo harán los 32 jugadores con mejor ranking que forman parte del torneo.

El número dos del mundo es la esperanza del tenis español en este torneo, después de la ausencia de última hora de Nadal a horas de su debut por falta de forma. Una baja muy dura para los aficionados de España y de todo el mundo que intentará eclipsar 'Carlitos', con su clásica sonrisa y, a poder ser, levantando el trofeo una vez más.