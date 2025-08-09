Tenis
Alcaraz debutará en Cincinnati ante Damir Dzumhur
El tenista bosnio, al que el murciano venció en Roland Garros este año, derrotó a Mattia Belluci por un doble 7-6
EFE
El bosnio Damir Dzumhur, número 56 de la ATP, será el rival de Carlos Alcaraz este domingo en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, su regreso a la competición tras la final de Wimbledon de hace un mes.
Dzumhur derrotó este viernes en primera ronda al italiano Mattia Belluci (número 74) en un partido muy igualado que se resolvió con un doble 'tie-break': 7-6(7) y 7-6(4) en dos horas y 23 minutos.
Alcaraz y Dzumhur se enfrentaron por última vez en tercera ronda de Roland Garros hace apenas dos meses, con victoria para el murciano por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4.
Anteriormente, en 2020, habían disputado la final del Challenger de Barcelona, también con victoria para Alcaraz.
Alcaraz lleva un mes apartado de las pistas desde que perdió la final de Wimbledon a manos del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo. El murciano fue baja en el Masters 1.000 de Canadá alegando fatiga.
