Alcaraz podría debutar ante Wawrinka en su defensa del título

Carlos Alcaraz ya conoce su camino para defender la corona en el Masters 1000 de Montecarlo y en su debut puede tener un partido más que especial. El murciano, exento de jugar la primera ronda por ser cabeza de serie, se medirá en segunda ronda al argentino Sebastián Báez o a Stan Wawrinka.

El suizo está en su última temporada en el circuito y, como en la gran mayoría de torneos, ha recibido una invitación para poder despedirse de Montecarlo jugando su última edición. De cruzarse con Alcaraz, a buen seguro que será un partido especial para él y para el torneo.

Más allá de esta segunda ronda, el camino de Alcaraz podría cruzarse con Frances Tiafoe o Grigor Dimitrov en tercera ronda, Jiri Lehecka o Alexander Bublik en cuartos de final y Alex de Miñaur o Lorenzo Musetti en semifinales.

Por la otra parte del cuadro, Jannik Sinner deberá lidiar con un camino más complicado a priori: debut ante Ugo Humbert o Kouame, tercera ronda ante Francisco Cerúndolo o Stefanos Tsitsipas, cuartos contra Félix Auger-Aliassime o Casper Ruud y nombres como los de Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Andrey Rublev en el camino hacia las semifinales.

ALCARAZ VIAJA ESTE SÁBADO

Montecarlo será la primera parada para los grandes nombres del circuito en una gira de tierra que debe definir muchas cosas. De primeras, la lucha por el número uno, que puede volver a tener ‘sorpasso’ en la cita monegasca en favor de un Sinner que quiere conseguir su primer gran título en esta superficie.

Por su parte, Alcaraz quiere seguir manteniendo su reinado sobre una tierra batida en la que solo perdió un partido en los cuatro torneos que jugó el año pasado. Para ello, este sábado pondrá rumbo a la cita tras varios días de entrenamientos en Murcia.

Carlos Alcaraz entrena con Martín Landaluce en el Club de Campo de El Palmar / X

Un par de días de adaptación antes del estreno, que será martes o miércoles de la próxima semana. Montecarlo es de los pocos torneos de categoría 1000 que siguen manteniendo el formato de una semana, por lo que la adaptación deberá ser a marchas forzadas.

Tal y como explicó Samu López en una entrevista reciente, Alcaraz y su equipo se toman su presencia en Montecarlo como un torneo de preparación, sin expectativa alguna.

El año pasado ya fue así y acabó llevándose el título, en un primer paso hacia una temporada de diez sobre una tierra batida que quiere volver a poner al murciano en lo más alto.