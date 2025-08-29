Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

US OPEN

Alcaraz - Darderi, en directo hoy | Tercera ronda del US Open, en vivo

Sigue la última hora del partido entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi de tercera ronda del US Open 2025

Alcaraz busca los octavos ante Darderi en el US Open

Alcaraz busca los octavos ante Darderi en el US Open / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Carlos Alcaraz juega la tercera ronda del US Open 2025 ante el italiano Luciano Darderi. Sigue en directo la última hora del partido.

Actualizar

TEMAS