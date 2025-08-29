En Directo
US OPEN
Alcaraz - Darderi, en directo hoy | Tercera ronda del US Open, en vivo
Sigue la última hora del partido entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi de tercera ronda del US Open 2025
Carlos Alcaraz juega la tercera ronda del US Open 2025 ante el italiano Luciano Darderi. Sigue en directo la última hora del partido.
TODO LISTO
La Artur Ashe ya se viste de gala para recibir en pocos minutos a Carlos Alcaraz y a Luciano Darderi.
Los octavos, en juego.
MÁS FRESCO QUE NUNCA
Tras su arrollante victoria ante Bellucci, Alcaraz confesó que se siente muy bien tras el descanso que se tomó tras su derrota en la final de Wimbledon.
"Esos descansos me permiten rendir en cada partido como si fuera el primero. Mentalmente estoy más liberado, y físicamente siento que recupero mucho mejor".
Sin duda, un descanso más que logrado viendo el nivel que muestra en estos primeros días en Nueva York el murciano.
ALCARAZ BUSCA LA 80
De vencer a Darderi, Alcaraz sumará la victoria número 80 de su carrera en un Grand Slam, en busca de igualar el récord de 80-13 que hizo Nadal.
Quedaría solo por debajo de McEnroe y Borg (80-12) como el tensita en convertirse ochenetero con menos partidos necesitados.
LA JORNADA
Además del partido de Alcaraz, la jornada de este viernes viene cargada de grandes duelos. Entre ellos, el mencionado entre Bonzi y Rinderknech, de donde saldrá el teórico rival del murciano para los octavos.
Además, también busca el billete para la cuarta ronda Cristina Bucsa ante la belga Mertens. Juega también Shelton, Tiafoe y el partidazo de la jornada entre Raducanu y Rybakina.
DARDERI, SORPRESA EN EL CAMINO
Por su parte, Luciano Darderi llega como rival en la tercera ronda tras superar en primera ronda a Rinky Hijikata (6-2, 6-1 y 6-2) y en segunda a Eliot Spizzirri (6-0, 7-6, 2-6 y 6-4).
El italiano se mide por primera vez en su carrer a un Alcaraz que tiene vía libre pos su parte del cuadro. Las eliminaciones de Medvedev y Davidovich dejan mucho más franco el camino, que de superar la tercera ronda tendría como rival a un francés: Bonzi o Rinderknech, que jugarán a partir de las 17:00 horas.
PASO FIRME
Carlitos buscará volver a los octavos de final en Flushing Medows, tras caer el pasado año en segunda ronda.
Tras el título en Cincinnatti, el murciano quiere recuperar el trono en Nueva York y en el tenis mundial, arrebatando el número uno a Sinner. Para ello, de momento paso más que firme.
El murciano ha dejado ya por el camino a Reilly Opelka (6-4, 7-5 y 6-4) y Thomaz Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3). La nueva prueba, será otro italiano. Luciano Darderi
ALCARAZ QUIERE LOS OCTAVOS
¡Hola, hola! Bienvenidos un día más al US Open 2025. Hoy, tercera ronda con el duelo entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi.
Será a partir de las 17:30 horas, en el primer turno de la pista central, la Artur Ashe. En juego, un billete para los octavos.
