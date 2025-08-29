Alcaraz - Darderi, en directo hoy | Tercera ronda del US Open, en vivo

MÁS FRESCO QUE NUNCA

Tras su arrollante victoria ante Bellucci, Alcaraz confesó que se siente muy bien tras el descanso que se tomó tras su derrota en la final de Wimbledon.

"Esos descansos me permiten rendir en cada partido como si fuera el primero. Mentalmente estoy más liberado, y físicamente siento que recupero mucho mejor".

Sin duda, un descanso más que logrado viendo el nivel que muestra en estos primeros días en Nueva York el murciano.