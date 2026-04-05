¿Cuándo juega Alcaraz en Montecarlo? Fecha y dónde ver su debut por TV y en directo

Carlos Alcaraz abre el telón esta próxima semana en el Masters 1000 de Montecarlo. En su primera toma de contacto con la tierra batida, el murciano está obligado a ganar en su próximo torneo si no quiere depender de lo que haga Jannik Sinner para arrebatarle el número uno mundial.

El sorteo celebrado este viernes ha deparado un cuadro relativamente asequible para Carlos Alcaraz. Sin partido en primera ronda como cabeza de serie, el murciano debutará en segunda contra el argentino Sebastián Baéz o ante el suizo Stan Wawrinka. En el caso de este último, en su última temporada en el circuito, ha recibido una invitación para disputar su último torneo de Montecarlo. De cruzarse con Alcaraz, a buen seguro sería un buen recuerdo para el suizo.

Alcaraz afronta el sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo 2026 como cabeza de serie / Charles Baus

En el caso de superar la segunda ronda, Carlos Alcaraz podría cruzarse con Frances Tiafoe o Grigor Dimitrov en tercera ronda, Jiri Lehecka o Alexander Bublik en cuartos de final y Alex de Miñaur o Lorenzo Musetti en semifinales. El murciano evita a Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Andrey Rublev entre otros, un cuadro más asequible que el de Sinner que debe ganar el torneo en Montecarlo para recuperar el número uno.

¿Cuándo debuta Alcaraz en Montecarlo 2026?

El primer partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo, en el que se enfrentará ante el ganador del cruce entre Sebastián Baéz y Stan Wawrinka, todavía no tiene fecha asignada. Este se disputará el martes 7 de abril o el miércoles 8 de abril en el marco de la segunda ronda de competición.

¿Dónde ver el primer partido de Alcaraz en Montecarlo 2026 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Montecarlo se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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