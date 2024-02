Alcaraz: "No me considero ningún crack, solo soy un muy buen jugador"

Carlos Alcaraz ganó el pasado jueves su primera eliminatoria en el ATP de Buenos Aires ante Carabelli y compareció en rueda de prensa para analizar su partido.

El murciano comentó como se ve físicamente tras su primer partido después del Open de Australia: "Físicamente y mentalmente me veo a un buen nivel para hacer una buena gira de tierra. Me he encontrado bien. Ha habido nervios al entrar porque todas las primeras rondas en los torneos son difíciles. Era mi primer partido en tierra desde Roland Garros y es complicado coger el ritmo." Añadió, que se enfrentaba a un especialista de esta superficie: "Lo hace más difícil si juegas con alguien que es especialista en la superficie como Ugo, que tira con un peso bestial y es muy rápido."

El español en determinados momentos del encuentro sufrió, pero, pese a eso, se vio a un buen nivel: "A excepción de ciertos momentos, donde tuve demasiados errores y nervios, estoy contento."

Alcaraz también respondió a los elogios que recibió de su contrincante en el que lo calificaba como 'crack'. El murciano, pese a ser n.º 2 del ATP, no se considera así: "Yo no me considero ningún crack, me considero un muy buen jugador. Para mí los cracks son Djokovic, Rafa y Federer, y alguno más por ahí. He conseguido grandes cosas, pero todavía me queda mucho para serlo".

Sobre su próximo rival, Vavassori, reconoce que tendrá que mejorar para superarlo: "Sí que le conozco, le he visto jugar bastante. Era más de dobles y ahora se ha ido consolidando en el individual. Tengo muchas cosas a mejorar".