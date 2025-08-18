Alcaraz conquista Cincinnati... ¡con retirada de Sinner!

Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Cincinnati de manera agridulce. El español empezó como un torbellino en otro clásico del tenis contra Jannik Sinner, pero al italiano se le vio mal físicamente desde el inicio, mareado. El transalpino saltó a pista tras haber tenido fiebre todo el día e intentó luchar en la final. Aun así, tuvo que retirarse a los 23 minutos.

El murciano, sin conocer en ningún caso el estado físico de su rival, no pudo empezar de mejor manera el partido. Varios restos profundos incomodaron a Sinner, que empezó a fallar más bolas de lo habitual. De hecho, Charly rompió el saque del número uno en blanco. Algo que no se había visto en todo el torneo, en el que el italiano llevaba pleno de sets.

El español no bajó la marcha y apretó tanto con su servicio como al resto, ante un Sinner que no conectaba bien los golpeos. De hecho, el primer contacto con la raqueta del italiano en el partido fue una caña, lo que puede ser el resumen de cómo se encontraba el número uno. Una situación similar ocurrió en el segundo juego al resto de Carlos, donde volvió a romper el saque de su rival prácticamente sin resistencia.

Sinner sacó alguna derecha a relucir, aunque sin mucha movilidad, pero la gran mayoría de los puntos acababan con un error suyo. En el quinto juego, el italiano no hizo ni el intento de ir a una dejada del murciano y se jugó un segundo saque como si fuera un primero, lo que supuso el 5-0 para Alcaraz. Fue entonces cuando llamó a los médicos y su expresión facial era la de no poder más.

Jannik se dirigió a la zona en la que estaba sentado Alcaraz para darle la mano y confirmar su retirada. El español, visiblemente afectado, se acercó segundos después al banquillo del italiano para intercambiar unas palabras con él y animarlo. Cuando tuvo que firmar en la cámara, no dudó en escribir la siguiente frase: "Lo siento, Jannik", junto al dibujo de una cara triste.

Jannik Sinner, durante el partido / MARK LYONS

"Siento mucho haberos decepcionado. Desde ayer no me sentí bien, intenté recuperarme para hoy, pero empeoré todavía más. Lo siento mucho por todos vosotros, sé que hoy siendo lunes algunos teníais que trabajar", dijo el italiano, confirmando que no estaba en condiciones para el encuentro.

El US Open tendrá 'morbo'

Por el otro lado, el campeón Alcaraz también dedicó unas palabras a su máximo rival en el circuito. "Esta no es la manera en la que me gustaría ganar. Entiendo cómo te puedes sentir (Sinner), pero que sepas que vas a volver mejor, más fuerte. Siempre lo haces. Y eso es lo que hacen los grandes campeones como tú", comentó.

Tras esta victoria, Alcaraz tendrá la posibilidad de ser número uno del mundo tras el US Open. Para ello, necesitará levantar su segundo Grand Slam en Nueva York, a no ser de un gran tropiezo de Sinner en primeras rondas. En dichos casos, regresaría de nuevo a lo más alto del tenis mundial y firmaría la mejor temporada de su carrera, si no la ha firmado ya. Y es que el español ha conseguido su sexto título esta temporada, lo que supone su nuevo récord personal. Hoy tiene nuevo lema: "Cabeza, corazón y Cincinnati".