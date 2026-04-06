Alcaraz ya conoce su primer rival en Montecarlo

La semana en Montecarlo ha empezado este lunes y ya se conocen los rivales con los que debutarán los favoritos al título. Liderando este selecto grupo está Carlos Alcaraz, número uno del mundo y vigente campeón del torneo, cuándo y contra quién será su debut. No será la primera vez que se enfrente a todo un especialista sobre las pistas de tierra batida.

El español se medirá en la segunda ronda del torneo (la primera no la juega por ranking) al argentino Sebastián Báez. El tenista argentino es un jugador 'made in arcilla', que saca su mejor versión y juego sobre la superficie de tierra batida. De hecho, la gran mayoría de los puntos que ostenta en la clasificación los obtiene durante esta parte del curso.

Sebastián Báez derrotó a Stan Wawrinka en su debut en Montecarlo / ATP Tour

El sudamericano derrotó en su primer partido en Montecarlo a toda una leyenda del tenis como Stan Wawrinka por un doble 7-5. Aunque el suizo luchó hasta el final, recuperando una distancia de dos breaks en el segundo set, finalmente sucumbió ante Báez. Por tanto, 'Stan The Man' no tendrá la oportunidad de enfrentarse a Carlos Alcaraz por primera vez, tal como había comentado anteriormente.

"Ya había comentado en el pasado que sería un sueño enfrentarme a él... soy un competidor y, mientras esté en activo, salgo a cada encuentro para ganar. Creo que puedo hacerlo, y siempre voy a exigir lo máximo. Esta filosofía me ha llevado a lograr grandes éxitos y a seguir jugando en la actualidad", aseguraba Wawrinka sobre la oportunidad de enfrentarse a Charly.

"Sería mágico enfrentarme a Carlos en este escenario. Está llevando al tenis a otra dimensión y lo que hace en pista es excepcional", finalizó el suizo, que podría verse las caras con el murciano en el próximo torneo, que se disputará en Barcelona. Wawrinka recibió una invitación del torneo, donde podrá jugar en el último año de su carrera.

¿Cuántas veces se han enfrentado?

No será la primera vez que Alcaraz y Báez se crucen por el camino. De hecho, han coincidido en pista un total de tres ocasiones, con pleno de victorias para el tenista murciano. La última vez en la que se vieron fue en Tokio en el año 2025, donde Carlos no tuvo problemas para llevarse la victoria por la vía rápida. Las condiciones del torneo eran en superficie de pista dura indoor.

El duelo ante el argentino será el primer partido de Carlos Alcaraz sobre tierra batida desde que ganara el torneo de Roland Garros. De aquello hará prácticamente un año. "Siendo sincero, lo he echado mucho de menos. Intentaré disfrutar todo lo que pueda en esta preciosa superficie y este precioso torneo. Es genial", reconoció el jugador de El Palmar. El número uno debutará este miércoles en horario diurno.