Alcaraz ya conoce su calendario para el US Open

El último Grand Slam del año ya está aquí. Carlos Alcaraz afrontará el torneo con un objetivo claro en mente: levantar el título en Nueva York y recuperar el número uno. Precisamente, la próxima semana hará dos años que el español no ocupa la primera posición del ranking ATP, viéndose superado por Novak Djokovic y sobre todo Jannik Sinner, que ha monopolizado el trono en los últimos tiempos.

El español, que tuvo un mal desempeño la pasada temporada y cayó en segunda ronda, debutará ante Reilly Opelka, el 'gigante' estadounidense de 2,11 metros. Con algo más de descanso que algunos de sus máximos rivales, teniendo en cuenta el desgaste de Cincinnati y el dobles mixto, saltará por primera vez a pista el próximo lunes, faltando por definir el turno.

El plan es que Charly juegue cada dos días hasta unas hipotéticas semifinales, donde tendría dos días de descanso tras jugar los cuartos. Por tanto, la idea es que el murciano debute el lunes 25, juegue la segunda ronda el miércoles 27, la tercera ronda el viernes 29 y los octavos de final el domingo 31. Si llegase a la segunda semana, lo haría con una carga menor de partidos.

El murciano llega en un estado de forma excepcional, tras conquistar el título de Cincinnati y demostrar que puede rendir a gran nivel a final de temporada. La primera semana, a pesar de contar con un partido más, será más asequible en cuanto a los rivales, teniendo a Opelka en primera, Bellucci o Shang en segunda, y Darderi o Hijikata en tercera. En octavos ya aparecerían nombres más 'grandes' como Davidovich o Medvedev.

En la segunda semana, los partidos se reducirían a un total de tres. Los cuartos de final, con un posible Shelton-Alcaraz, serían el martes 2 de septiembre, mientras que las semifinales ya se disputarían el viernes 5, antes de la gran final del domingo. El camino no será nada fácil, con la posibilidad de verse las caras con Novak Djokovic en semis, su verdugo en el Open de Australia.

Jannik Sinner, preparado par el US Open / X

El español ya prepara el primero de sus partidos en Nueva York y se le ha visto practicando en Flsushing Meadows junto a Juan Carlos Ferrero. El entrenador alicantino estará presente durante el US Open, a diferencia del torneo de Cincinnati, donde fue Samu López quien ejerció de primero y dio las indicaciones principales desde la zona técnica.

Sinner también entrena en Nueva York

Lo mismo sucede con Jannik Sinner, que volvió este jueves a los entrenamientos tras un par de días de descanso por un proceso gripal. Todo indica a que el italiano llegará a buen nivel para la cita neoyorquina e incluso podría debutar el martes, de manera que se pueda recuperar del todo para la primera ronda.

Sinner también se ha dejado ver paseando por la gran manzana junto con su preparador físico, Umberto Ferrara, y su nuevo sparring, Nicolo Inserra. Además, ya se ha reencontrado con 'Carlitos' en las pistas del Arthur Ashe Stadium, donde ambos han intercambiado un abrazo y han hablado con el equipo técnico del otro entre risas.