Alcaraz confirma su presencia en el Six Kings Slam: ¡más de cinco millones para el ganador!

Como empieza a ser habitual, el Six Kings Slam es una de las últimas paradas de los mejores tenistas del circuito. Una propuesta que se inició hace tres años y que tiene como mayor incentivo los premios económicos. Entre el 21 y el 24 de octubre, la ciudad de Riad (Arabia Saudí) reunirá a los tenistas de mayor importancia en el circuito actual. Entre ellos Carlos Alcaraz.

Los participantes en el torneo serán Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Álex de Miñaur. El australiano es la única novedad del cartel, ya que sustituirá a Stefanos Tsitsipas, que no pasa por el mejor momento de su carrera. Cada jugador percibirá 1,3 millones tan solo por participar, sin la necesidad de ganar ni un solo partido.

"Me ilusiona mucho volver a Riad para disputar otro Six Kings Slam. El ambiente es siempre increíble y es un privilegio formar parte de un evento tan único junto a algunos de los mejores jugadores del mundo", aseguró Carlos Alcaraz, que a pesar de llevar varios meses fuera por lesión, disputará este torneo. Todo está previsto para que vuelva el mes de agosto.

También ha hablado Jannik Sinner, el campeón de la pasada edición. "Estoy muy contento de regresar a Riad para defender de nuevo mi título en el Six Kings Slam. Es un gran torneo con una atmósfera fantástica, y estoy deseando competir este mes de octubre". El número uno parte como el máximo favorito para hacerse con el trofeo, principalmente por las condiciones en las que se juega.

Carlos Alcaraz, en el Six Kings Slam de Riyadh / EFE

La edición de 2025 se transmitió íntegramente y en exclusiva a través de la plataforma 'Netflix', alcanzando los 325 millones de usuarios, según los datos del propio torneo. Este año volverá a emitirse en una de las plataformas digitales más importantes y utilizadas del mundo. Se espera que el número de espectadores pueda superar la cifra de la pasada temporada.

¡Más de cinco millones de euros para el ganador!

Otro tenista que no fallará para esta cita es Novak Djokovic. El serbio, a sus 39 años, sigue siendo uno de los pocos tenistas capaces de poner en problemas a Sinner y Alcaraz. "Riad siempre me ha brindado una calurosa bienvenida y es genial estar de vuelta una vez más. El Six Kings Slam se ha convertido en una cita muy especial dentro del calendario tenístico, y estoy deseando jugar ante los aficionados este octubre", expresó.

El Six Kings Slam es el torneo, por mucho que sea de exhibición, que más dinero reparte de todo el panorama tenístico. El ganador se embolsará más de cinco millones de euros, una cifra a la que no llega ninguno de los cuatro Grand Slams. Además, por tan solo jugar dos o tres partidos. Una tentación demasiado elevada para que los tenistas se vean obligados a decir que sí.