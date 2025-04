Alcaraz se confiesa: "La presión me mató"

Carlos Alcaraz está de vuelta. El tenista murciano no atraviesa su mejor momento de forma, aunque llega a la gira de tierra batida queriendo demostrar que sigue estando en la cúspide del tenis mundial. Montecarlo será la primera parada de Carlos para preparar Roland Garros, un torneo que espera poder revalidad tras la conquista del año pasado en París.

Han sido semanas complicadas para Alcaraz; si bien la suspensión por dopaje de Sinner se presentaba como la oportunidad perfecta para que el murciano recortase puntos en el ranking ATP con el italiano, lo cierto es que la presión ha podido con Carlos en este tramo de temporada tal y como demuestran sus tempranas derrotas en Indian Wells y Miami.

Serán unas semanas de mucha tensión para Carlos Alcaraz. El español defiende poco más de 2000 puntos en el ranking tras su victoria en Roland Garros la temporada pasada, así que llega con mucho que perder en uno de los momentos más complicados de su carrera. El nacido en El Palmar no ha completado una gira en pista dura tan buena como se esperaba, así que deberá elevar su nivel en tierra si quiere seguir estando entre los mejores del ranking.

La presión por superar a Sinner le afectó

El murciano repasó sus sensaciones en rueda de prensa en la previa de Montecarlo, donde admitió que tiene grandes expectativas de cara a Roland Garros: "Me siento más favorito para Roland Garros, en la larga distancia de 5 sets, que para un Masters 1000". El torneo parisino es de especial recuerdo para el murciano tras la conquista en 2024 tras la final contra Novak Djokovic.

Sobre la ausencia de Sinner durante este tiempo, Carlos admite que la presión de superar al italiano durante su sanción le afectó: "Alguien pensó que, solo porque Sinner no jugaba, Zverev y yo deberíamos haberlo ganado todo y haber jugado mejor que antes. Esto no era ni es correcto. No me sorprende no haber vuelto a ser el número uno. Muchos me pidieron que aprovechara la ausencia de Jannik para volver a la cima. Y esta presión probablemente me mató, de alguna manera. Aunque Jannik no juegue, estoy demasiado lejos de él y en tierra batida no tendré oportunidad de remontar", explicó.

"Solo puedo intentar dar lo mejor de mí. A mí también me gustaría tener un mes libre de vez en cuando, sin hacer nada... Jugamos once meses sin parar y la intensidad que se le exige al cuerpo siempre es excesiva". Unas declaraciones que exponen la presión a la que está sometido el murciano, quien espera poder aprovechar la gira de tierra para recortar distancias con Sinner.