Alcaraz: "Fue complicado ver desde la tele como Djokovic me quitaba el número 1"

El tenista murciano asegura que "el objetivo es recuperar el número uno lo antes posible" "Puedo mejorar tanto a nivel tenístico como físico y mental"

Carlos Alcaraz llegó a Buenos Aires con la intención de volver con fuerza a las pistas de tenis y en la capital Argentina ha analizado para algunos medios sus sentimientos durante este tiempo de baja en el que además, perdió el número 1 que regresó a manos de Novak Djokovic.

Precisamente, en una entrevista concedida a la emisora Urbana Play, el tenista murciano aseguró que "fue duro la verdad perderme Australia. Era un torneo importante para mí en el que podía sumar puntos y obviamente es un Grand Slam, donde voy para ganarlo", explicó. 'Carlitos' reconoció así mismo que "fue complicado verlo desde la tele y ver a Djokovic quitarme el número uno. Tenía claro que el primer puesto me lo iban a quitar tarde o temprano, sabía que iba a ser difícil mantenerlo todo el tiempo. Ahora el objetivo es recuperarlo lo antes posible. Llevo tiempo sin competir, y lo que quiero es volver a la pista", dijo en la emisora argentina.

Alcaraz, en una muestra más de su humildad, no dudó en reconocer que "vi la final. El nivel de Djokovic estaba muy muy alto y era muy complicado vencerle. También vi muchos otros partidos, pero en España era de madrugada y cuando me despertaba estaban terminando, así que no me dio tiempo a ver mucho”, asegura en declaraciones que recoge Punto de break.

Cabeza, corazón y cojones

El actual número dos del mundo insistió una vez más en el consejo que le dio en su día su abuelo y explicó como gestiona mentalmente los partidos: "En la pista pienso bastante sobre la frase que me dijo mi abuelo: “Cabeza, corazón y cojones”, pero lo que más me pasa por la cabeza es de ir a por ello y que no tenga miedo. Un partido es largo y te vienen muchas cosas, entre ellas, lo negativo: “No falles esa”, “¿Por qué fallas esa?”, “Qué malo eres” … Me vienen muchos pensamientos negativos que intento borrar centrándome en la parte positiva: “Vamos, que tú puedes”, “No pasa nada, seguimos intentándolo. Cuando pierdo la confianza es difícil recuperarla, pero al final no hay misterio. A base de entrenamientos y constancia todo se recupera y así puedo llegar a mi mejor versión”.

Margen de mejora a todos los niveles

Por otro lado, en rueda de prensa explicó que considera que "puedo mejorar todo a nivel tenístico, físico y mental" y asumió que el de Buenos Aires "es el primer torneo del 2023 y ya han pasado más de tres meses desde mi último partido. Siempre estoy queriendo ganar, pero sé que no va a ser fácil volver a arrancar y adquirir el ritmo de competición", advirtió.