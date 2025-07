Alcaraz lo tiene claro y reta a Sinner: "Mi principal objetivo es recuperar el número uno"

La resaca de Wimbledon está siendo larga pero necesaria para Carlos Alcaraz. A pesar de perder su reinado en el All England Club ante Jannik Sinner, el murciano disfruta de un tiempo de desconexión que prefirió estirar tras bajarse de Toronto en las últimas horas. Sin embargo, todo lo bueno se acaba y el murciano empieza a planificar su regreso a las pistas con la clara misión de recuperar el número uno del ranking cuanto antes.

La batalla por el trono del tenis mundial será el plato fuerte de la segunda mitad de la temporada. Si bien Jannik Sinner aventaja en 3430 puntos a Alcaraz, el murciano tiene todas las de ganar de aquí a final de curso; los 6030 puntos que defiende el transalpino son muchos más que los 1060 de Alcaraz esta segunda parte del año que se presenta para el español como la oportunidad perfecta para recuperar la corona en los próximos meses.

El número uno, objetivo claro

Alcaraz no se pone presión: sabe que de hacer un buen inicio de gira norteamericana tendrá su primera oportunidad real de arrebatarle el trono a Jannik Sinner en el US Open. Sin embargo, a pesar de que mantener la mente fría, el murciano no esconde que su principal objetivo pasa por volver a ser el número uno del ranking cuanto antes. En declaraciones recogidas por 'La Gazzetta' tras un acto publicitario del español, Carlos desvela sus objetivos y desgrana la importancia de su rivalidad con Sinner para el mundo del tenis.

Alcaraz celebra ante Sinner / AP

"Estoy listo para recuperar el número uno", reconoce Alcaraz. "El año pasado, después de los Juegos Olímpicos, me costó expresarme y no logré grandes resultados. Así que, de ahora en adelante, no tendré muchos puntos que defender hasta el final de la temporada. Lo daré todo en los próximos torneos para ganar tantos puntos como sea posible", valora el murciano. "Sé que a Sinner no le importa si tiene muchos puntos que defender; es un gran luchador que siempre juega para ganar y no deja que eso le afecte".

A pesar de que su rival está en estado de gracia, Alcaraz lo tiene claro: "Pero estoy listo para el desafío; ahora mismo, mi principal objetivo es recuperar el primer puesto en el ranking", explica Alcaraz mandando un reto a Sinner, su principal rival con quien mantiene una gran amistad: "Sinner y yo somos buenos amigos; podemos hablar de muchas cosas fuera de la cancha. Le tengo un gran respeto; es una gran persona; estoy seguro de que siempre podremos mantener esta relación".

Sinner y el milagro de Roland Garros

Sobre su rivalidad con el transalpino, Alcaraz desgrana la importancia de sus enfrentamientos con Sinner: "Es algo fantástico para nuestro deporte, ya que anima a la gente a ver y jugar al tenis. Nuestros partidos, como los últimos de Roland Garros y Wimbledon, siempre son muy esperados. Cuantos más partidos juguemos, más gente se involucrará en este deporte. Además, cada vez que nos enfrentamos, ambos nos superamos a nosotros mismos", reconoce.

El italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz con los trofeos en Wimbledon / TOLGA AKMEN / EFE

Precisamente sobre su inexplicable final ganada en París hace escasas semanas se pronuncia Alcaraz: "Todavía no sé cómo logré darle la vuelta a ese partido. Lo cierto es que en el deporte, pero no solo en el deporte, hay que seguir creyendo, creer hasta el final. El tenis es un camino largo y exigente, y estás completamente solo con tus pensamientos. Así que la clave, en la final de Roland Garros contra Jannik fue esa: creer que puedes ganar el partido, incluso en los momentos más difíciles, sin desanimarte". Una rivalidad para la historia del mundo del tenis que tendrá un nuevo capítulo en esta segunda mitad de temporada con la lucha por el número uno del ranking mundial.