Alcaraz en Cincinnati: "Quiero hacer sufrir a mis oponentes"

Después de tres semanas de parón, Carlos Alcaraz regresa al circuito con victoria incluida en Cincinnati ante Damir Dzumhur. El español necesitó de tres sets, 6-1 y 2-6 y 6-3, para vencer al tenista bosnio, una victoria con remontada incluida y, de hecho, bastante sufrida, en la que el del Palmar perdió un set que rápidamente recuperó en la tercera manga.

Desde la final de Wimbledon que 'Carlitos' no disputaba ningún partido, y eso, se ha notado, incluso él mismo admitió que en los próximos encuentros que vaya a jugar debe de ser mejor. "Diría que tengo que ser mejor, desde luego. Empecé el partido muy bien, sintiendo muy bien la pelota, pero aquí, si desconectas a nivel mental, aunque sea uno, dos o tres puntos, todo se hace aún más complicado, es más complicado regresar. En general, quiero sentirme bastante mejor en mi próximo partido", comentaba Alcaraz a Tennis Channel, en la rueda de prensa posterior al partido.

Además de la valoración que el tenista hizo sobre su partido ante Dzumhur, también confesó cómo le gustaría verse en las próximas rondas de Cincinnati. "Me gustaría seguir jugando muy agresivo. Las condiciones son muy rápidas, así que si estás en disposición de atacar pronto, todo se vuelve mucho mejor. Me gustaría hacer sufrir a mis oponentes, seguir sintiéndome mejor. Este torneo es fantástico, la gente es fenomenal, me gustaría jugar más partidos aquí y seguir sintiéndome mejor día tras día", decía el español.

Todos saben que a 'Carlitos' le encanta la fiesta y sobre todo Ibiza. Así lo expresó cuando le preguntaron cómo le fueron sus semanas de vacaciones. "Me encanta tener tiempo para mí (sonríe). Debo ser sincero. Siempre digo que para eso trabajas: sí, me encanta jugar al tenis y salir a pista, pero a veces son demasiadas semanas seguidas, así que necesito pasar tiempo con los míos, en casa, sin hacer nada. Para mí, es necesario para poder regresar con muchas ganas y hambriento. He tenido días fantásticos, después de Roland Garros me fui a Ibiza y volví más fuerte para la gira de hierba. Después de Wimbledon me tomé una semana completamente de descanso, me fui al sur de España, y luego estuve dos semanas en casa. Tener tres semanas en mitad de la temporada para mí, para descansar... a veces pensaba: '¿Qué tengo que hacer?' Es algo a lo que no te acostumbras".

El tenista sabe que está jugando su mejor nivel en los últimos meses, donde ha conseguido lograr grandes victorias. "Desde Montecarlo a Wimbledon he jugado a un gran nivel, sí (sonríe). Lo mejor del año hasta ahora, sin dudas. Sin embargo, en el tenis a veces es muy complicado tomarte tiempo para reflexionar. Juegas torneo tras torneo, semana tras semana, y tienes que estar centrado cada semana, se hace difícil pensar en todo eso". Carlos tiene los objetivos claros: seguir demostrando su gran nivel y estar preparado para exhibirlo. "Por suerte, pasé tres semanas en casa, reflexionando sobre estos meses. Sé que mi tenis está ahí, y voy a intentar desplegarlo en esta gira estadounidense".

Tras la victoria ante Damir Dzumhur, Alcaraz se medirá mañana con el tenista serbio Hamad Medjedovic, que ocupa la posición número 72 en el ranking.