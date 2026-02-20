Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Alcaraz: "Sé de lo que soy capaz"

El murciano explicó su método para mantener siempre la calma

Alcaraz jugará la final en Doha

Alcaraz jugará la final en Doha / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Carlos Alcaraz celebró por todo lo alto su victoria ante Andrey Rublev en las semifinales del torneo de Doha. Y no es para menos, porque el murciano ha alcanzado la final en doce de sus últimos trece torneos desplegando un nivel de juego excepcional.

Ante el ruso volvió a demostrar que se necesita mucho más que un buen tenis para ser doblegado en un partido que tuvo muchas idas y venidas, en las que como casi siempre Alcaraz acabó saliendo vencedor.

Sobre ello habló tras el partido, explicando su calma siempre presente en los partidos. "Hay que estar tranquilo, pensando claro y siendo positivo. Si te vuelves loco viendo que no juegas bien, te frustras” explicó el murciano.

Preguntado por si se admira a sí mismo, el murciano sacó una sonrisa y pese a negarlo no escondió que se siente orgulloso de su avance.

“Sé de lo que soy capaz cada vez que entro en una pista. Para mí eso es muy bueno. Y la manera en que afronto cada partido me hace sentirme orgulloso, porque es algo que trato de mejorar; y ver que tengo éxito, que vale la pena toda esa atención y concentración, me hace muy feliz. Estoy orgulloso de cómo me hago mejor y más maduro”, explicó.

