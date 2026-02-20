TENIS
Alcaraz: "Sé de lo que soy capaz"
El murciano explicó su método para mantener siempre la calma
Carlos Alcaraz celebró por todo lo alto su victoria ante Andrey Rublev en las semifinales del torneo de Doha. Y no es para menos, porque el murciano ha alcanzado la final en doce de sus últimos trece torneos desplegando un nivel de juego excepcional.
Ante el ruso volvió a demostrar que se necesita mucho más que un buen tenis para ser doblegado en un partido que tuvo muchas idas y venidas, en las que como casi siempre Alcaraz acabó saliendo vencedor.
Sobre ello habló tras el partido, explicando su calma siempre presente en los partidos. "Hay que estar tranquilo, pensando claro y siendo positivo. Si te vuelves loco viendo que no juegas bien, te frustras” explicó el murciano.
Preguntado por si se admira a sí mismo, el murciano sacó una sonrisa y pese a negarlo no escondió que se siente orgulloso de su avance.
“Sé de lo que soy capaz cada vez que entro en una pista. Para mí eso es muy bueno. Y la manera en que afronto cada partido me hace sentirme orgulloso, porque es algo que trato de mejorar; y ver que tengo éxito, que vale la pena toda esa atención y concentración, me hace muy feliz. Estoy orgulloso de cómo me hago mejor y más maduro”, explicó.
- Maldini lo tiene claro: 'Es el central español más en forma del momento
- Pedri: la brújula de Flick está de vuelta
- Julián Álvarez jugará en el Barça
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça
- Comunicado del FC Barcelona sobre el Spotify Camp Nou
- Gustavo Machado, experto en lectura de labios brasileño, revela qué le dijo Vinicius a Prestianni: 'Sé lo que ha dicho
- Xavi Vilajoana mete a Harry Kane en campaña
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."