Alcaraz cancela su entreno tras el torneo de dobles mixto en el US Open

Más de cuatro meses después, Carlos Alcaraz volvió a sonreír en pista. El tenista murciano jugó junto a Serena Williams en el torneo de dobles mixto, donde cayeron en cuartos de final ante la pareja formada por Bencic y Cobolli. La mejor de las noticias fue sin duda poder ver de nuevo al murciano, dando muestra que su lesión de muñeca queda ya en el olvido y que llega a punto para afrontar el US Open, que empieza este próximo domingo.

En tierras americanas desde haca ya días, Alcaraz cambió sus planes este miércoles y optó por tomarse un descanso después de la jornada del torneo de dobles. Pese a tener planificada una sesión de entreno con Taylor Fritz, el murciano y su equipo decidieron finalmente no forzar de más y darse un día antes de seguir con la preparación.

En principio, nada más allá que un descanso, puesto que el murciano ya entrenó tanto el día antes del torneo con Dani Mérida, como el mismo martes, ejercitándose con Arthur Fils, reciente campeón en Cincinnati. Ambas sesiones denotaron que el murciano sigue lejos de su plenitud de condiciones, sobre todo con el francés, que fue muy superior en el set de entrenamiento que jugaron.

Si nada cambia, Alcaraz volverá a ejercitarse en la jornada de este jueves, día en el que se conocerá también el sorteo del cuadro final y por tanto el camino del murciano, que partirá como el segundo favorito en el torneo.

JÓDAR SÍ ENTRENA

Por su parte, Rafa Jódar sí que se ejercitó en las pistas del US Open junto al australiano Álex De Miñaur. El tenista madrileño aterrizó en Nueva York este pasado martes después de pasar unos días en la Universidad de Virgina, donde hizo su beca en su etapa júnior.

El español llega con máxima ambición a este último Grand Slam de la temporada, donde ya se alzó con el título hace unos años en el torneo júnior. Jódar conoce a la perfección las pistas del US Open, donde despliega su mejor juego. Ya lo demostró en toda la gira y apunta ahora a ser uno de los nombres a evitar para los grandes favoritos, que ya saben muchos de ellos lo que es competir contra el español.

Rafa Jódar, en Cincinnati / Wally Nell/ZUMA Press Wire/dpa / Europa Press

A excepción de los nombres que tuvieron su compromiso en las semifinales del torneo de dobles mixto, la mayoría de los favoritos se pasaron por las pistas de Flushing Medows para ir iniciando su puesta a punto para este US Open, que este jueves conocerá su suerte con el sorteo del cuadro y con el orden de juego de los partidos de primera ronda, que se disputarán entre el domingo, el lunes y el martes.

Pendiente de ello estará también Paula Badosa, que este miércoles aterrizó ya en la capital de los Estados Unidos para afrontar este último Grand Slam de la temporada.