Alcaraz, con el camino fácil en Shanghái

Más allá de la cita en Tokio, Alcaraz ya mira a Shanghái, donde disputará del 1 al 12 de octubre el penúltimo Masters 1000 de la temporada y uno de los tres que todavía le queda por conquistar en el circuito. En la cita en tierras asiáticas, el murciano ya conoce su camino, donde volverá a partir como el número uno en el cuadro, una condición que le ha favorecido y mucho en el sorteo.

Evita como ya se sabía a Sinner hasta la gran final, pero también lo hace con Djokovic y con Fritz, su rival en la final en Tokio y uno de los jugadores más en forma en este momento de temporada.

El murciano debutará ante Tien o Kecmanovic en segunda ronda. Su teórico rival en tercera ronda sería el británico Cameron Norrie, mientras que Medvedev o Davidovich podrían serlo en octavos. En cuartos, Khachanov o De Miñaur parten como los favoritos teóricos para poder ser rivales de Carlitos, que en semifinales podría verse las caras con Zverev, cabeza de serie número tres.

Por el otro lado del cuadro, Sinner debutará ante Altmaier o un jugadores procedente de la fase previa y en su camino podría tener grandes rivales como Bublik en octavos, Firtz en cuartos y Djokovic o Shelton en 'semis'.

Alcaraz, durante su último partido en el Masters de Shanghái / EFE

El serbio regresa a la acción en Shanghái tras su participación en el US Open. Su primer encuentro será ante Cilic o Moutet, teniendo en su hipotético camino a rivales como Tiafoe, Rublev y Shelton o Rune.

OPORTUNIDAD PARA CARLOS

En Shanghái, Sinner vuelve a defender el título conseguido el pasado año, mientras que Alcaraz puede sumar puntos al caer en 2024 en cuartos de final. Oportunidad de oro para atar el número uno ya hasta final de año y centrar todos sus esfuerzos en los tres últimos torneos que le quedaran por delante: el Masters 1000 de París, las ATP FInals y las Finales de la Copa Davis.

En busca de conquistar territorio todavía desconocido, Alcaraz sueña con seguir haciendo más grande su memorable 2025.