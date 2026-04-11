Alcaraz, por el camino más difícil en un Barcelona Open con duelo español estelar en primera ronda

Ya se conoce el cuadro en el Barcelona Open 2026, que tendrá un año más a Carlos Alcaraz como el gran favorito. El murciano ya sabe que su camino será de los más duros, con Andrey Rublev, Álex de Miñaur y Jack Draper como los otros favoritos en su parte del cuadro.

El murciano debutará el martes 14 ante un jugador de la fase previa y luego jugaría la segunda ronda ante Sebastián Báez, con quien ya jugó esta semana en Montecarlo, o Tomas Machac, que dejó muy buena impresión hace unos días ante Jannik Sinner.

Ya en cuartos de final, Rublev sería el hipotético rival y, en semifinales, lo serían De Miñaur o Draper.

Por el otro lado del cuadro, además de Lorenzo Musetti, segundo favorito, han caído también los otros tres españoles ya en el cuadro principal, dos de ellos con duelo directo. Será el Munar - Jódar, que sin duda es el gran partido de primera ronda.

Martín Landaluce tampoco ha tenido nada de suerte y se las verá con Musetti en el debut.

Stan Wawrinka, invitado en su último año en el circuito, jugará la primera ronda ante Cameron Norrie, y Karen Khachanov, sexto cabeza de serie, ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, siendo el vencedor de este duelo el rival del ganador del Munar - Jódar.

Un cuadro con grandes partidos en el camino pese a las sensibles bajas de última hora que ha sufrido el torneo. A Alejandro Davidovich, Learner Tien y Ugo Humbert, anunciados ya durante la semana, se unieron este mismo sábado Casper Ruud y Félix Auger-Aliassime, dos de los principales cabezas de serie.

Ambos han alegado problemas físicos durante el torneo de Montecarlo.

DANI MÉRIDA SE ACERCA AL CUADRO FINAL

Además de los cuatro ya asegurados, otros españoles aspiran a entrar en el cuadro final, con más opciones de las iniciales tras las bajas mencionadas.

Uno de ellos es Daniel Mérida, que tras su gran actuación hace una semana en Bucarest, alcanzando su primera final ATP, ha superado al italiano Maestrelli en la primera ronda de la fase previa.

Max Alcalá, Alejo Sánchez, Pablo Carreño y Pedro Martínez buscarán hacer lo propio, los dos últimos teniendo que enfrentarse entre ellos.