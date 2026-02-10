Alcaraz cambia los planes para Doha

Carlos Alcaraz sigue preparando su cita en Doha la próxima semana. Tras algunos días de descanso después de su triunfo en Australia, el tenista español ha vuelto a ponerse manos a la obra y junto a Samu López y su hermano Álvaro se ha ejercitado este martes en el Club de Campo de Murcia.

Con el gran objetivo del Open de Australia cumplido, el murciano quiere ahora poner el foco en seguir abriendo hueco en lo más alto del ranking con los próximos torneos de pista dura.

El primer paso será en Catar, donde el año pasado no pudo superar los cuartos de final. En busca de mejorar su única participación en el torneo, el murciano ha decidido cambiar los planes establecidos en primer momento y ha optado por viajar algunos días antes en busca de aclimatarse a las pistas y temperaturas de la capital catarí.

En Doha, Alcaraz volverá a coincidir con Sinner, que también ha optado por viajar días antes, y Novak Djokovic en un cuadro digno de torneo de mayor calibre.

Medvedev, Auger-Aliassime o Rublev, vigente campeón, también partirán en un torneo que servirá como antesala de los dos primeros Masters 1000 de la temporada, Indian Wells y Miami.

Citas importantes para Alcaraz y su carrera por resistir en lo más alto de la clasificación ante un Sinner que tiene margen para sumar muchos puntos en busca de recuperar el número uno que cedió el pasado US Open.