Alcaraz cambia las normas y rompe su silencio sobre la guerra en Oriente Medio: "Estoy preocupado"

Carlos Alcaraz ya está en modo Indian Wells, pero su comparecencia previa al arranque del primer Masters 1000 de la temporada dejó algo más que tenis. El número 1 del mundo, impecable en este inicio de curso, admitió en California que la situación generada en Oriente Medio le ha impactado de lleno después de lo ocurrido con varios jugadores y miembros del entorno ATP, algunos de ellos retenidos o con problemas para salir de Dubái en los últimos días.

Alcaraz fue muy claro cuando le preguntaron por ese asunto. "Ver a los jugadores bloqueados me ha preocupado un poco", vino a reconocer el murciano, que explicó además que la noticia le sorprendió de lleno justo después de haber conquistado el ATP 500 de Doha.

El español insistió en que mantiene el foco competitivo, pero dejó una reflexión que retrata bien el clima que se respira estos días entre bastidores: todos siguen pendientes de la evolución de una situación que ha alterado desplazamientos y planes dentro del circuito. Algunos tenistas, entre ellos Daniil Medvedev, sí lograron abandonar Emiratos a última hora.

Alcaraz en Indian Wells / X

Ese mensaje de preocupación llegó, además, en un momento dulce para Alcaraz. El español aterriza en Indian Wells con 12 victorias en 12 partidos en 2026, una secuencia que explica por qué vuelve a aparecer como el gran referente del cuadro masculino. En enero levantó el Open de Australia y semanas más tarde confirmó su excelente momento con el título en Doha. Ahora busca volver a mandar en un torneo que ya conquistó en 2023 y 2024, y en el que pretende reencontrarse con su mejor versión en una pista que históricamente le favorece.

En rueda de prensa también hubo tiempo para hablar de otra cifra que empieza a sobrevolar su temporada: la racha. A Alcaraz le pusieron sobre la mesa el arranque de 2011 de Novak Djokovic, cuando el serbio encadenó 41 triunfos seguidos para firmar una de las salidas de curso más bestiales que se recuerdan.

El murciano sabe perfectamente que 12 victorias son un arranque excelente, aunque todavía lejano de un registro histórico de ese calibre. Su lectura, de hecho, fue bastante reveladora: no se trata solo de jugar bien, sino de sostener el nivel emocional y competitivo durante meses.

Alcaraz debuta ante Dimitrov

En lo estrictamente deportivo, Alcaraz ya conoce además el marco de su estreno. El murciano, exento en primera ronda por su condición de cabeza de serie número 1, debutará en segunda ronda ante Grigor Dimitrov, mientras que Jannik Sinner sí aparece programado este viernes 6 de marzo ante Dalibor Svrcina en el Stadium 1, no antes de las 20:00 hora local.

El italiano arrancará antes que el español en el torneo californiano. Indian Wells ya ha activado el reloj competitivo, pero en el caso de Alcaraz la previa ha dejado una imagen nítida: llega lanzado, ambicioso y con el radar encendido también fuera de la pista.