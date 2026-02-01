Alcaraz y el 'Calendar Slam': "Sería una auténtica locura"

Carlos Alcaraz no pudo ocultar su felicidad este domingo tras levantar un título que llevaba mucho tiempo persiguiendo. El murciano aseguró que ganar el Abierto de Australia es un sueño hecho realidad y el resultado de años de trabajo, tanto en la pista como a nivel mental, después de una final durísima ante Novak Djokovic, al que definió como “una inspiración para todos los deportistas”.

Tras el partido, y preguntado por la posibilidad de aspirar a todos los grandes en una misma temporada, Alcaraz optó por la cautela. “Prefiero ir torneo a torneo”, insistió, sin querer mirar demasiado lejos ni añadir presión extra.

“Ha sido un no parar, pero la sensación es increíble”, explicó. “Cada vez que vengo aquí lo hago con la idea de trabajar al máximo para intentar ganar. Otros años no salió, pero por fin este ha sido el bueno”, reconoció el español, que admitió que este trofeo era una meta constante en su carrera.

El número uno español analizó también las claves del partido, marcado por pequeños detalles. “El tenis puede cambiar por un punto o una sensación. En el primer set jugué muy bien, pero Novak estaba a un nivel altísimo. En el segundo, algunos errores suyos me dieron tranquilidad y pensé que, si me mantenía fuerte mentalmente, el partido podía girar”, explicó.

La victoria tuvo un significado especial por el contexto previo, con dudas sobre su estado de forma. “Era algo nuevo para mí, escuchar a tanta gente hablando y dudando. Este año llegué con más hambre, más ambición y muy fuerte de cabeza. Para mí significa muchísimo”, confesó.

Sobre Djokovic, actual número cuatro del mundo, Alcaraz solo tuvo palabras de admiración. “Lo que hace es increíble. Sigue cuidando su cuerpo y su mente para competir al máximo nivel. En la final jugó un tenis espectacular y está preparado para seguir ganando grandes torneos”, destacó, antes de contar que ambos se felicitaron tras el partido en una muestra de respeto mutuo.

En cuanto al futuro, el murciano volvió a poner los pies en el suelo. “Hablar de ganar los cuatro grandes en un año es muy grande. Sería una auténtica locura poder pelearlo, pero la manera de poder hacerlo es ir uno a uno. El siguiente es Roland Garros, que es un torneo muy especial para mí. No quiero presionarme, solo trabajar y llegar bien preparado”, afirmó.

Alcaraz también quiso destacar el papel de su equipo. “Han sido fundamentales. Me han pedido paciencia, fortaleza mental y aceptar tanto lo bueno como lo malo. Hemos visto una mejora clara en las últimas semanas y eso se ha notado en la pista”, señaló.

Por último, reflexionó sobre el momento que atraviesa. “Muchas veces no eres consciente de lo que estás logrando porque el circuito no se detiene. He aprendido a disfrutar más, a valorar lo difícil que es ganar. Sé que con algunos títulos estoy haciendo historia y es un orgullo ver mi nombre ahí”, concluyó.