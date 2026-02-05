Alcaraz y el Calendar Grand Slam; Una locura cada vez día más probable

Carlos Alcaraz está en disposición de ganar todos los Grand Slam del año después de haber levantado el pasado fin de semana su primer Open de Australia. El tenista murciano, el más joven de la historia en lograr completar los cuatro grandes, aparece destacado en los pronósticos de Betfair para vencer en Roland Garros, Wimbledon y el Open de EEUU.

De conseguirlo, la leyenda del español daría un salto de gigante. Desde Rod Laver en 1969 ningún tenista masculino ha ganado los cuatro grandes en un mismo año natural. Han pasado 57 años. Steffi Graf en chicas (1988) es la última persona que logró el póquer de los grandes títulos del tenis en un solo curso.

Favorito en Roland Garros

El siguiente de esos grandes en disputarse es Roland Garros. Y ahí, los pronósticos lo tienen claro: Alcaraz (como sucedió en Australia) es el favorito. En Betfair le dan un 27,35% de probabilidades de lograrlo y alzar el que sería su octavo Grand Slam y tercera Copa de los Mosqueteros.

Le sigue de cerca Sinner (22,98%), con una ligera ventaja que no ven los usuarios de Betfair en todo el mundo. Desde que se inició 2026, el español ha acaparado el 20% de pronósticos sobre quién será el ganador en París, mientras que Sinner sólo recoge el 5% de estos ‘apoyos’. Cálculos estadísticos y vaticinios de los aficionados coinciden: Alcaraz es el favorito en la tierra batida.

En lo alto en Wimbledon

En Wimbledon, tercer grande de la temporada, la pugna parece estar más igualada… pero de nuevo con Alcaraz brillando en lo más alto. Aquí los pronósticos dan algo más de opciones a Sinner, pero empatado con el español. Ambos comparten, según las cuotas de Betfair, un 18,88% de probabilidades de ganar un título que también se disputaron hace un año. Entonces el ganador fue Sinner, el mismo que había perdido semanas antes Roland Garros con Alcaraz. Es el duelo por antonomasia del tenis post ‘Big Three’.

A la caza en Nueva York

Para el último Grand Slam del año, el US Open, Carlos Alcaraz aparece en la persecución del favorito. En Nueva York, Sinner es favorito, con ligera ventaja con respecto a Alcaraz: un 23,23% frente al 20,65% del español, quien, hace un año también, partía en relativa desventaja. No era el favorito… pero acabó ganando el trofeo, su segundo US Open después del alzado en 2022.

Djokovic, todavía al acecho

¿Y Novak Djokovic? El tenista más laureado de todos los tiempos, con 25 Grand Slams, fue el rival al que Alcaraz tuvo que ganar en el último Open de Australia. Lo hizo también contra pronóstico después de tumbar en las semis a Sinner. Para los siguientes grandes torneos, pese a su hazaña, el serbio sigue fuera de los favoritos, con menos de un 6% de probabilidades de ganar su 26º grande en cualquiera de estas tres citas. Pero que nadie se confíe.

Ya pasó en el Open de Australia, donde Nole partía como el tercer favorito, pero acabó en la final para acaparar, durante el evento, el 11% de las apuestas en todo el mundo en Betfair sobre el ganador, muy por detrás de Alcaraz (40%) y Sinner (30%).

Aun así, durante la gran final, e incluso después de perder el primer set, los pronósticos se mantuvieron firmes en creer en el potencial del español. Djokovic no gozó de más de un 55% de probabilidades implícitas de ganar el torneo que acabó en el palmarés del tenista de El Palmar. Una nueva prueba de que Carlos está preparado para ser “legendario”, como lo bautizó el propio Djokovic acabado el partido en Melbourne.