Alcaraz cae al último escalón del podio mundial 421 días después

La ausencia de Carlos Alcaraz en Wimbledon ha tenido importantes consecuencias en la clasificación mundial. El español, todavía de baja por la lesión en la muñeca derecha que le mantiene apartado del circuito desde hace casi tres meses, cae hasta el número 3 del ranking ATP y se sitúa ya a 5.290 puntos de Jannik Sinner, que reforzó su liderato tras conquistar su segundo título consecutivo en Londres.

El italiano se impuso a Alexander Zverev en la final por 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4, un resultado que permitió a Sinner ampliar todavía más su ventaja al frente de la clasificación y consolidarse como el gran dominador del circuito.

El nuevo ranking deja a Sinner con 13.450 puntos, mientras que Zverev asciende al segundo puesto con 8.480. Alcaraz, con 8.160, queda ahora a 320 puntos del alemán y queda fuera de las dos primeras posiciones del ranking más de un año después.

Alcaraz durante el Barcelona Open / EFE

El murciano, de 23 años, afrontaba una parte especialmente delicada de la temporada debido a la enorme cantidad de puntos que defendía. Su ausencia en varios de los torneos en los que brilló durante 2025 ha terminado alejándole de la pelea por el número uno. Hace un año, Alcaraz conquistó el Masters 1000 de Roma, Roland Garros y el ATP 500 de Queen's, además de ser finalista en el ATP 500 de Barcelona y en Wimbledon.

Sin poder defender esos resultados debido a su lesión en la muñeca derecha, el español ha ido perdiendo terreno hasta ceder primero el número uno y, posteriormente, la segunda posición en favor de Zverev. Ahora, la diferencia con Sinner asciende a 5.290 puntos, una distancia considerable que obligará a Alcaraz a iniciar una importante remontada cuando pueda regresar a la competición.

Cincinnati y el US Open, en el horizonte

Por el momento, no existe una fecha oficial para la reaparición del español. Sin embargo, su posible regreso apunta a la gira norteamericana de pista dura, con el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open como grandes objetivos.

Ambos torneos tendrán además una importancia especial para Alcaraz, que conquistó los dos títulos en 2025 y volverá a tener una importante cantidad de puntos en juego.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en el US Open / EFE

Por detrás del trío de cabeza aparece Felix Auger-Aliassime, cuarto con 4.740 puntos, seguido de Alex de Miñaur (4.110), Ben Shelton (3.770), Novak Djokovic (3.760), Daniil Medvedev (3.670), Flavio Cobolli (3.460) y Taylor Fritz (3.365), que completa el Top 10.

En cuanto al resto de españoles, Alejandro Davidovich ocupa la 20ª posición con 2.160 puntos, mientras que Rafael Jódar aparece en el puesto 25 con 1.927.

Alcaraz tendrá ahora una doble misión cuando regrese a las pistas: recuperar completamente su muñeca y comenzar a recortar la enorme distancia que Sinner ha abierto al frente del tenis mundial.