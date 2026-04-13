TENIS
Alcaraz busca redención inmediata en Barcelona con el aliciente de Jódar y Landaluce
El torneo de Barcelona contará con Carlos Alcaraz como principal atracción, aspirando a recuperar el número uno del mundo y a conseguir su tercer título en la Ciudad Condal
Barcelona abre un año más sus puertas al tenis con la disputa de la 73ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell, que contará, una edición más, con Carlos Alcaraz como la gran atracción.
El murciano quiere volver a reinar en la Ciudad Condal y recuperar el trono que ya consiguió en 2022 y 2023, y que se le escapó el año pasado en la final ante Holger Rune.
Además, tras la derrota en la final de Montecarlo de este pasado domingo, el murciano tendrá la oportunidad de recuperar el número uno. Para ello, debe ganar el título y aprovechar que Jannik Sinner se tomará una semana de descanso tras un mes y medio de máxima intensidad.
El apretado calendario ha hecho que en las últimas horas el torneo haya sufrido bajas de peso como las de Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime o Valentin Vacherot, aunque la presencia de los españoles Rafa Jódar y Martín Landaluce será otro de los grandes alicientes para un público que volverá a llenar las gradas del Real Club de Tenis Barcelona.
POCO DESCANSO PARA ALCARAZ
Para conquistar el torneo, Alcaraz ya sabe que debutará el martes 14 contra el finlandés Otto Virtanen. Se tomará un descanso el miércoles antes de afrontar los octavos de final el jueves, que contará con la gran novedad de la edición: la sesión nocturna.
En ella, el murciano podría encontrarse con Sebastián Báez, con quien ya jugó en Montecarlo, o Tomas Machac. Tras ello, el hipotético camino sería Andrey Rublev en cuartos de final, Álex de Miñaur o Jack Draper en semifinales y Lorenzo Musetti, Karen Khachanov o Arthur Fils en la final.
Por el mismo lado del cuadro de Alcaraz también partirá Pedro Martínez, único español que ha sido capaz de superar la fase previa, mientras que Landaluce, Jódar y Jaume Munar lo harán por la parte baja, estos dos últimos enfrentándose entre ellos en el partido estelar de la jornada del lunes.
EL ÚLTIMO BAILE DE WAWRINKA
El otro gran nombre de la edición será el de Stan Wawrinka, que en su último año en el circuito ha recibido una invitación de la organización para poder despedirse de Barcelona.
El suizo debutará ante Cameron Norrie este lunes (16:00 horas) en un cuadro que, con las numerosas bajas, puede darle la oportunidad de despedirse con una gran actuación.
El revés del maestro Wawrinka, el número uno de Alcaraz o la primera vez de Jódar y Landaluce serán algunas de las grandes historias de un Barcelona Open que, pese a las bajas de renombre, vuelve a escena en el calendario en medio de la gira de tierra batida, la más especial del año.
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