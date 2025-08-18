Alcaraz busca poner fin al monopolio de Sinner

Una final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz empieza a ser lo habitual. Tanto el número uno como el dos del mundo demuestran en cada torneo que están un escalón por encima de los demás tenistas, y es por eso que se vuelven a citar en el último partido de Cincinnati. Ambos jugadores pelearán este lunes (21:00h) por levantar el primero de los dos títulos disputados en Estados Unidos.

El español tiene un reto muy complicado por delante: ganar a Jannik Sinner en un territorio donde parece invencible. El italiano defiende título tanto en Cincinnati como en el US Open y sigue sin perder en esta gira desde el año 2023, cuando Zverev pudo sacarle una victoria en los octavos de final del Grand Slam neoyorkino.

Un dato que habla también del poderío del italiano en tierras estadounidenses es que se ha plantado en la final sin perder ni un solo set. A pesar de haberse ido al tie-break en varias ocasiones, una de ellas en semifinales, no ha dado opción a ninguno de sus rivales. Es bien conocido que la superficie de pista dura le va como anillo al dedo a Sinner, donde su ritmo rápido y golpeos secos hacen mucho daño.

Alcaraz celebra un punto durante su victoria contra Zverev en las semifinales de Cincinnati. / Europa Press

Sin embargo, si hay alguien capaz de hacer frente al monopolio de Sinner, ese es Carlos Alcaraz. Probablemente, las pistas de Cincinnati sean uno de los escenarios donde parte con menor favoritismo, pero su nivel durante la semana ha ido de menos a más. Empezó sufriendo para vencer a Dzumhur en su debut para luego imponer su ley ante rivales como Rublev y Zverev.

No es ni mucho menos la primera vez que se ven las caras este año. El nuevo 'clásico' del tenis se ha dado hasta en tres ocasiones esta temporada, con dos victorias para Alcaraz y una para Sinner. Los triunfos del español fueron ambos en tierra batida (Roma y Roland Garros), mientras el del italiano fue en Wimbledon, último torneo en el que se han enfrentado. Todos los duelos han sido en finales.

Alcaraz y Sinner, en Cincinnati / @CincyTennis

El resultado en esta final será fundamental para el número uno. Gane quien gane, Sinner seguirá liderando el ranking la próxima semana. Aun así, si Alcaraz se corona en Cincinnati, aspiraría a volver a lo más alto del podio con un triunfo en el US Open. Su mala actuación el año pasado hace que no defienda prácticamente puntos para el torneo y pueda desbancar al italiano.

"Estoy listo para asumir el reto"

"Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis en la pista. Creo que para la gente también es genial ver nuestros partidos", aseguró Charly después del partido ante Alexander Zverev en semifinales. El español afrontará el partido con el recuerdo de caer en la final de Wimbledon, después de haber ganado las dos anteriores ediciones.

"Estoy listo para asumir el reto, para ver qué cosas hice mal en el último partido (en Wimbledon) e intentar mejorar en ese aspecto el lunes. Mañana tendré un día libre y lo aprovecharé para ajustar un poco más mi juego, para estar al cien por cien", finalizó. Todo listo para otro gran partido de tenis; esta vez en Cincinnati. El espectáculo es lo único que está asegurado.