Alcaraz - Bublik, en directo: Cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy

A POR LA 300

Ante Bublik, el tenista murciano intentará conseguir su victoria 300 en el circuito. Si lo consigue igualará a John McEnroe como el tercer jugador más rápido en la Era Open en llegar a 300 triunfos.

El español también persigue su 14ª semifinal de ATP Masters 1000, la segunda de 2026 tras Indian Wells.

Por su parte, Bublik quiere firmar una sorpresa histórica: sería el primer jugador de esta década en derrotar a un número 1 del mundo en tierra y hierba, lo que además le impulsaría hasta el Top 10 del ranking en vivo.