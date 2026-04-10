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Alcaraz - Bublik, en directo: Cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy
Sigue en directo el partido de cuartos de final ente Carlos Alcaraz y Alexander Bublik en el Masters 1000 de Montecarlo
Dónde ver el Alcaraz - Bublik por TV
Última hora y resultado en vivo del partido de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik.
EL Nº 1
Carlos Alcaraz está disputando su 66ª semana como número 1 del mundo, igualando a Jannik Sinner en el 12º puesto histórico del ranking ATP. Ambos están luchando esta semana por ver quién arrancará el lunes con su semana número 67 en lo más alto.
En el caso de Sinner, tiene una vía clara: si gana el título, asegurará automáticamente el regreso al número 1 del mundo.
A POR LA 300
Ante Bublik, el tenista murciano intentará conseguir su victoria 300 en el circuito. Si lo consigue igualará a John McEnroe como el tercer jugador más rápido en la Era Open en llegar a 300 triunfos.
El español también persigue su 14ª semifinal de ATP Masters 1000, la segunda de 2026 tras Indian Wells.
Por su parte, Bublik quiere firmar una sorpresa histórica: sería el primer jugador de esta década en derrotar a un número 1 del mundo en tierra y hierba, lo que además le impulsaría hasta el Top 10 del ranking en vivo.
CUARTOS DE FINAL
Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al partido de Carlos Alcaraz, que este viernes jugará los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo ante Alexander Bublik.
En busca de un nuevo título sobre tierra batida, el murciano tendrá que lidiar con un siempre imprevisible tenista kazajo, al que se mide hoy por primera vez en su carrera.
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