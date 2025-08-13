Alcaraz bromea con el calor de Cincinnati: “Soy de Murcia, tengo que estar acostumbrado”

Carlos Alcaraz, que este martes se clasificó para los octavos de final del ATP 1.000 de Cincinnati, bromeó con que debería estar acostumbrado a las altas temperaturas que se están viviendo en este torneo ya que el verano también es muy caluroso en Murcia, su tierra natal.

“A veces los tenistas (con el calor) solo nos enfocamos en nosotros mismos. Simplemente pensamos que estamos teniendo problemas con el calor y con el sol y te sientes mal… Y a veces te olvidas del rival, que también está teniendo problemas o incluso más problemas que tú”, argumentó en una entrevista con Tennis Channel.

“Yo intento pensar en el rival también y en tratar de convertirlo en una batalla, que sea duro. Yo soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en el verano (sonríe). Así que intento decirme que tengo que acostumbrarme (al calor de Cincinnati) porque estoy acostumbrado (al calor de Murcia). Intento que no me afecte a mí y a mi juego”, añadió.

El calor asfixiante, especialmente en los partidos que se juegan a primera hora de la tarde, ha sido uno de los principales protagonistas en Cincinnati en los últimos días.

Por ejemplo, el francés Arthur Rinderknech se retiró el lunes por el intenso calor en su partido frente al canadiense Felix Auger-Aliassime y este martes el argentino Francisco Comesaña tuvo que ser atendido también por las altas temperaturas en su duelo contra el estadounidense Reilly Opelka (finalmente ‘El tiburón’ pudo continuar y ganó el encuentro).

En el caso de Alcaraz, el de El Palmar saltó este martes a la cancha pasadas las 15 horas con 32 grados y un 54 % de humedad.

Con más oficio que brillo, el español y número dos del mundo derrotó en la tercera ronda al serbio serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-4 en una hora y 34 minutos.

Tras un debut de luces y sombras frente al bosnio Damir Dzumhur, el murciano mejoró respecto a su estreno pero ofreció ante Medjedovic (n.72) otra actuación de claroscuros, con algunos tramos muy solventes y de juego firme pero también con momentos más vacilantes.

En cualquier caso, Alcaraz consiguió su victoria número 50 de la temporada con un balance total de 50-6. También lleva 13 triunfos consecutivos en los ATP 1.000 después de sus títulos en Montecarlo y Roma.

Su próximo rival en Cincinnati, torneo que supone su regreso a la competición tras Wimbledon y en el que fue subcampeón en 2023, será el italiano Luca Nardi (n.98), que avanzó por la retirada del checo Jakub Mensik (n.17).