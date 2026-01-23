Alcaraz y Björn Borg, separados al nacer

El afán de Carlos Alcaraz sigue rompiendo los récords inalcanzables hasta el día de hoy del gran Björn Borg. En su centenario de partidos de Grand Slam, el murciano igualó las 87 victorias del sueco, en un balance histórico que pasa por delante de McEnroe, Nadal, Connors y compañía.

Solo el nombre Borg se sigue manteniendo a la altura de lo que está consiguiendo el tenista de El Palmar, que ahora busca superar al sueco como el más joven de todos los tiempos en alzar siete títulos.

El propio Borg fue quien precisamente le negó ser el más joven en alzar el quinto y el sexto, dato que ahora no podría mantener de ser Alcaraz el campeón en Australia.

Tampoco lo haría en el hecho de ser el más joven de toda la historia en alzarse con los cuatro títulos, récord que está todavía en manos de Don Budge. De hecho, el sueco no llegó ni a completar tal hazaña, ya que sus once títulos se repartieron únicamente entre Roland Garros y Wimbledon.

En su corta carrera (1973 - 1981) Borg rompió todas las barreras de precocidad en la historia del tenis, dejando números que cincuenta años después Alcaraz está consiguiendo igualar y quien sabe si superar. Impensable era hasta el momento e impensable se hace de nuevo imaginar que alguien podrá hacer lo mismo que un Alcaraz que a sus todavía 22 años está destrozando todas las barreras.

El récord total de sumar el Career Grand Slam como el más joven de la historia está ya a solo cuatro pasos, en un récord que haría ya imposible no adjudicar al español como el mejor de todos los tiempos a su edad.