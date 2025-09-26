Alcaraz - Bergs: horario y dónde ver los octavos del ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online

Carlos Alcaraz se enfrenta a Zizou Bergs este sábado 27 de septiembre en los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Si bien es cierto que el marcador del partido parece indicar lo contrario, Alcaraz vivió un debut muy accidentado ante el argentino Sebastián Baez. Con 2-2 en el primer set, el de El Palmar hizo saltar todas las alarmas al quedar tendido en el suelo tras sufrir una torcedura en el tobillo. Por suerte, estas molestias no le impidieron sellar el cruce con un cómodo 6-4 y 6-2.

A falta de ver cómo responde su tobillo en los próximos días, Alcaraz avanza a los octavos de final del ATP 500 de Tokio, primer torneo del año que afronta como número 1 del mundo. A pesar de no participar en la edición anterior, el de El Palmar defiende la totalidad de los puntos conseguidos el año pasado en Beijing después de derrotar a Jannik Sinner en la gran final.

La lesión de Alcaraz en Tokio / EFE

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2025 será Zizou Bergs, el número 45 del ranking ATP. El belga, que debe su nombre al mítico Zinedine Zidane, viene de superar en tres sets a Alejandro Tabilo en su estreno en la competición.

En caso de acceder a la siguiente ronda, Alcaraz medirá sus fuerzas ante el vencedor del cruce entre Nakashima y Fucsovics en cuartos de final, mientras que Casper Ruud se postula como su rival más probable en semifinales.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Bergs en ATP 500 de Tokio 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Zizou Bergs, correspondiente a los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025, tendrá lugar este sábado 27 de septiembre.

El encuentro se disputará en el último turno de la Pista Central, por lo que dará comienzo no antes de las 10:30 horas (CET).

¿Dónde ver el Alcaraz - Bergs del ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos del ATP 500 de Tokio 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del ATP 500 de Tokio 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.