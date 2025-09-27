Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

Tenis

Alcaraz - Bergs en directo: ATP 500 de Tokio, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el partido de octavos de final de Carlos Alcaraz en el ATP de Tokio

Carlos Alcaraz, durante su partido de primera ronda

Carlos Alcaraz, durante su partido de primera ronda / FRANCK ROBICHON / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Carlos Alcaraz se mide a Zizou Bergs en los octavos de final del ATP 500 de Tokio.

Sigue todos los detalles del partido aquí en SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS