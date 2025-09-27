En directo
Tenis
Alcaraz - Bergs en directo: ATP 500 de Tokio, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el partido de octavos de final de Carlos Alcaraz en el ATP de Tokio
Carlos Alcaraz se mide a Zizou Bergs en los octavos de final del ATP 500 de Tokio.
Sigue todos los detalles del partido aquí en SPORT.
ALCARAZ 1-0 BERGS | 2do SET (1-0)
40-15. Fuerte empieza ahora el belga a su servicio. No quiere descolgarse tan pronto.
ALCARAZ 1-0 BERGS | 2do SET (1-0)
Aaaancho se marcha el revés de Bergs, juego para Carlos al servicio. Anima el público en Tokio.
ALCARAZ 0-0 BERGS | 2do SET (1-0)
15-15. Empieza al servicio Carlos con un punto para él y otro para el belga.
ALCARAZ 6-4 BERGS | 1ER SET (1-0)
¡Y ahí está! Subida a la red de Bergs que se queda a medias con su volea. ¡Break para Carlitos y set para el murciano, que empieza con buen tono en estos octavos de Tokio!
ALCARAZ 5-4 BERGS | 1ER SET (0-0)
15-40. Error no forzado de Bergs y son dos bolas de set para Carlitos.
ALCARAZ 5-4 BERGS | 1ER SET (0-0)
15-30. Parece que ninguno de los dos quiere ganar hoy los juegos a su servicio. A dos bolas del break y del set Alcaraz.
ALCARAZ 5-4 BERGS | 1ER SET (0-0)
¡Passing espectacular de Bergs, que hace el break con Carlos sirviendo para el primer set! ¡5-4!
ALCARAZ 5-3 BERGS | 1ER SET (0-0)
15-40. Pues se pone con dos bolas de break Bergs al servicio de Carlos, que quería cerrar ya la primera manga.
ALCARAZ 5-3 BERGS | 1ER SET (0-0)
Juego para el belga al servicio y será al saque de Carlitos donde se decidirá la primera manga.
ALCARAZ 5-2 BERGS | 1ER SET (0-0)
30-0. Intento de revés paralelo de Carlitos que se marcha largo por poco.
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Flick vuelve a señalar a Casadó tras un verano movido en el Barça
- La lesión de Joan Garcia apunta a menisco
- El lío que viene en la portería del Barça
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- La lesión de menisco de Joan Garcia: ¿por qué serían solo entre 4 y 6 semanas?
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Raphinha