Alcaraz - Bergs en directo: ATP 500 de Tokio, hoy en vivo

Carlos Alcaraz se mide a Zizou Bergs en los octavos de final del ATP 500 de Tokio.

Sigue todos los detalles del partido aquí en SPORT.

ALCARAZ 1-0 BERGS | 2do SET (1-0) 40-15. Fuerte empieza ahora el belga a su servicio. No quiere descolgarse tan pronto.

ALCARAZ 1-0 BERGS | 2do SET (1-0) Aaaancho se marcha el revés de Bergs, juego para Carlos al servicio. Anima el público en Tokio.

ALCARAZ 0-0 BERGS | 2do SET (1-0) 15-15. Empieza al servicio Carlos con un punto para él y otro para el belga.

ALCARAZ 6-4 BERGS | 1ER SET (1-0) ¡Y ahí está! Subida a la red de Bergs que se queda a medias con su volea. ¡Break para Carlitos y set para el murciano, que empieza con buen tono en estos octavos de Tokio!

ALCARAZ 5-4 BERGS | 1ER SET (0-0) 15-40. Error no forzado de Bergs y son dos bolas de set para Carlitos.

ALCARAZ 5-4 BERGS | 1ER SET (0-0) 15-30. Parece que ninguno de los dos quiere ganar hoy los juegos a su servicio. A dos bolas del break y del set Alcaraz.

ALCARAZ 5-4 BERGS | 1ER SET (0-0) ¡Passing espectacular de Bergs, que hace el break con Carlos sirviendo para el primer set! ¡5-4!

ALCARAZ 5-3 BERGS | 1ER SET (0-0) 15-40. Pues se pone con dos bolas de break Bergs al servicio de Carlos, que quería cerrar ya la primera manga.

ALCARAZ 5-3 BERGS | 1ER SET (0-0) Juego para el belga al servicio y será al saque de Carlitos donde se decidirá la primera manga.