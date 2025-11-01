Alcaraz, bendecido y con fe para encarar los últimos torneos del año

Carlos Alcaraz afronta la recta final de la temporada tras caer inesperadamente en París ante Cameron Norrie. El tenista balear tiene por delante un calendario ambicioso. Disputará del 9 al 16 de noviembre las ATP Finals de Turín y la Final a 8 de la Copa Davis. Le bastaría con ganar tres partidos en la fase de grupos, o dos en esa primera estancia y otro en semifinales, para mantenerse entre los mejores del circuito.

Una parada en casa con un gesto especial

Antes de volver a la competición, Alcaraz hizo una breve parada en su tierra natal, Murcia, donde aprovechó para asistir al partido de Copa del Rey entre el Real Murcia y el Antequera. En la previa del encuentro, el número uno del mundo vivió un momento tan inesperado como simbólico: fue bendecido por Miguel Tovar Fernández, capellán del club y reconocido por ser el sacerdote más joven de España.

“Aprovechando la visita de Carlos Alcaraz al partido de Copa del Rey del Real Murcia, he tenido el honor de conocerlo, charlar con él y darle la bendición antes de sus próximos compromisos en Turín y la Copa Davis”, compartió Tovar en sus redes sociales.

“Para mí, como paisano suyo y casi de la misma edad, ha sido un orgullo poder bendecir al mejor tenista del mundo, orgullo de toda Murcia; y como sacerdote murciano, hacerlo aquí, en nuestra tierra y en la Nueva Condomina, casa del murcianismo”, añadió el joven capellán.

La imagen que dio la vuelta al mundo

La fotografía del momento, en la que se ve al sacerdote extendiendo la mano sobre el deportista, se viralizó rápidamente y dio la vuelta al mundo. Muchos seguidores interpretaron el gesto como una muestra de apoyo y buena energía antes de los grandes desafíos que le esperan al campeón.

Con la bendición ya recibida y la motivación intacta, Carlos Alcaraz busca cerrar el año con fuerza, recuperando su mejor versión sobre la pista y aspirando a terminar la temporada como líder indiscutible del tenis mundial.