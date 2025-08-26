Alcaraz - Bellucci: horario y dónde ver el partido del US Open 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Mattia Bellucci este miércoles 27 de agosto en segunda ronda del US Open 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

El caprichoso sorteo le había deparado a Alcaraz un desafiante primer emparejamiento ante Reilly Opelka, pero ni los letales saques del estadounidense ni su condición de local hicieron titubear al número 2 del mundo, que selló su pase a la siguiente ronda en tres sets (6-4, 7-5 y 6-4).

Con su victoria ante Opelka, el de El Palmar alcanza su techo en la edición anterior, en la que fue eliminado por Botic Van de Zandschulp en segunda ronda. Espantar los fantasmas de esta prematura derrota es primordial en su objetivo de recuperar el número 1 del ranking ATP, pues a partir de ese momento toda ronda superada supondrá una ganancia limpia para dar caza a un Jannik Sinner que defiende 2.000 puntos.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 será Mattia Bellucci, el número 65 del ranking ATP. El italiano, que accedió a segunda ronda tras la retirada de Shang, nunca se ha enfrentado al murciano en el circuito profesional.

En caso de acceder a siguiente ronda, a Alcaraz le espera un enfrentamiento ante el ganador del cruce entre Darderi y Spizzirri antes de dar paso a los octavos de final, dónde su rival más probable es Alejandro Davidovich.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Bellucci en el US Open 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci, correspondiente a segunda ronda del US Open 2025, tendrá lugar este miércoles 27 de agosto en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el Alcaraz - Bellucci de segunda ronda del US Open 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.