En Directo
US OPEN
Alcaraz - Bellucci, en directo: Segunda ronda del US Open 2025, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de segunda ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci
Última hora en directo el partido de segunda ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci
BELLUCCI 0 - 3 ALCARAZ | 1er SET
Sigue volando sobre la pista Alcaraz. Buena respuesta de Bellucci con el saque para igualar el juego. 40-40. Salvó dos de rotura.
SACA BELLUCCI
BELLUCCI 0 - 3 ALCARAZ | 1er SET
Muy agresivo desde el resto de segundo Alcaraz. Sigue apretando. 15-330
SACA BELLUCCI
BELLUCCI 0 - 3 ALCARAZ | 1er SET
No baja el ritmo Alcaraz, que está empezando a desesperar ya a Bellucci, que no ve hueco. 0-15
BELLUCCI 0 - 3 ALCARAZ | 1er SET
Y lo cierra Alcaraz pese al buen punto anterior de Bellucci. Primer descanso, ya con ventaja.
SACA ALCARAZ
BELLUCCI 0 - 2 ALCARAZ | 1er SET
Festival ofensivo de Carlitos y remate impecable en la red. 40-15
SACA ALCARAZ
BELLUCCI 0 - 2 ALCARAZ | 1er SET
Falla la primera, pero lo resuelve con el saque. Muy fino de momento el murciano. 30-15
BELLUCCI 0 - 2 ALCARAZ | 1er SET
Muchos fallos del italiano en este juego. Así no puede competir contra Alcaraz.
BELLUCCI 0 - 2 ALCARAZ | 1er SET
Y ahora sí. Llega ya el break. De buenas a primeras. No quiere conceder nada Carlitos.
Saca Bellucci
BELLUCCI 0 - 1 ALCARAZ | 1er SET
Salva la primera, pero llega otra más. Nueva oportunidad para Carlitos.
BELLUCCI 0 - 1 ALCARAZ | 1er SET
Y llega la primera oportunidad de break para Alcaraz. Nuevo fallo del italiano.
