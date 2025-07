Alcaraz se baja de Toronto y volverá en Cincinnati

Carlos Alcaraz no estará presente en el Masters 1000 de Toronto. Después de perder su reinado en Wimbledon ante Jannik Sinner, el tenista murciano ha decidido no forzar la máquina para recuperarse de todos los esfuerzos recientes y llegar en condiciones óptimas al US Open, una oportunidad de oro para arrebatar el número uno del ranking a su principal rival.

Es la información que ha avanzado este domingo Joan Solsona para 'Marca': el murciano se dará de baja del torneo canadiense en los próximos días y seguirá disfrutando de sus vacaciones para encarar la recta final del curso con energías renovadas. Alcaraz no tiene previsto correr los mismos riesgos que en 2024, cuando por no tomar el suficiente descanso terminó entrando en una espiral de malos resultados tanto en lo anímico como en lo tenístico. Este año será distinto.

Alcaraz va por la vía segura

La baja de Carlos Alcaraz no será la única significativa para el torneo; esta misma tarde se ha confirmado la ausencia tanto de Jannik Sinner como de Novak Djokovic, que también escogen la vía segura y descansarán después de un torneo de Wimbledon exigente para ambos. El tenista italiano, que defendía cuartos de final en Canadá, perderá ventaja con Alcaraz en el ranking, aunque será menos de la esperada después de que se confirme la ausencia del murciano en Canadá.

Alcaraz, en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner / TOLGA AKMEN / EFE

Como confirma el mismo diario, Alcaraz volverá a los entrenamientos la próxima semana pero no volverá a pisar pista hasta el lunes 28 de julio, cuando empezará a preparar su vuelta a la competición en Cincinnati. En Ohio, el murciano cayó en primera ronda en 2024, así que es una buena oportunidad para empezar la escalada hacia el número uno... más teniendo en cuenta que Sinner terminó campeón de la última edición del torneo.

El calendario probable de Alcaraz Masters 1000 de Cincinnati : 7-18 agosto

: 7-18 agosto US Open , 24 agosto-7 septiembre

, 24 agosto-7 septiembre Fase de Grupos Finales de Copa Davis : 12-14 septiembre

: 12-14 septiembre Laver Cup: 19-21 septiembre

Después de los dos Masters 1000 disputados en suelo americano llegará el momento de disputar el US Open, otra oportunidad de oro para que Alcaraz pueda quitarse la amargura que le dejó la derrota de Wimbledon ante Jannik Sinner. En caso de llegar a la final del 7 de septiembre, Carlos tendría seis días para preparar la Fase de Grupos Finales de Copa Davis donde España se enfrenta a Dinamarca en Marbella. Será el paso previo a la Laver Cup y el inicio de la gira asiática, otro tramo del calendario importante para recortar puntos al número uno... o incluso arrebatarle el reconocimiento al italiano.