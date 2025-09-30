Alcaraz se baja de Shanghái: "He estado arrastrando unas molestias físicas"

Ni un par de horas después de su triunfo en Tokio, Carlos Alcaraz ha anunciado en sus redes sociales que da por finalizada su gira asiática, renunciando así al Masters 1000 de Shanghái. El tenista español renuncia así a los 200 puntos conseguidos el pasado año tras llegar a los cuartos de final.

"Estoy muy decepcionado de anunciar que no podré participar en el Masters 1000 de Shanghái este año. Desafortunadamente, he estado arrastrando unas molestias físicas y después de hablarlo con mi equipo hemos creído que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Estoy deseando jugar de nuevo delante de los aficionados en Shanghái otra vez y espero estar pronto de vuelta para ver a mis fans chinos el próximo año" anunció el murciano.

Carlos Alcaraz, baja en Shangái / Carlos Alcaraz

Así pues, Alcaraz apuesta por recuperar del todo el estado de su tobillo que se dañó en el partido de primera ronda en Tokio ante Báez y si nada cambia volverá en el Masters 1000 de París (del 27 de octubre al 2 de noviembre).

Tras la cita parisina, las finales de la ATP en Turín y las de la Copa Davis en Bolonia serían las últimas citas en el calendario del murciano, que pese a la baja en Shanghái no debería tener problemas para cerrar el año como número uno.