Alcaraz se baja de Róterdam

Como era de esperar, Carlos Alcaraz no jugará el torneo de Róterdam. Así lo ha anunciado la propia organización del torneo, que ya se esperaba su ausencia este año tras el gran esfuerzo en el Open de Australia. El evento se celebra entre el 9 y el 15 de febrero, una semana después del primer Grand Slam del año, lo que daba muy poco margen al número uno del mundo.

"Carlos Alcaraz no defenderá su título en Rotterdam. El campeón del Open de Australia concluyó que después de sus grandes esfuerzos en las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción. Deseamos a Carlos una pronta recuperación", comunicó el torneo, que no contará con su principal cabeza de cartel en esta edición de 2026.

El desgaste físico de Alcaraz en Australia ha sido máximo. Jugando todas las rondas y rozando las cinco horas y media en pista durante la semifinal. Además, ha tenido que superar distintos baches, como calambres o incluso vómitos por las altas temperaturas. Era demasiado arriesgado viajar a los Países Bajos a final de semana para preparar otro torneo más.

Debe recordarse que Róterdam no se disputa en las mismas condiciones de Australia, ya que es un torneo de pista dura bajo techo. Por tanto, una adaptación 'express' para un torneo de categoría 500 no entra en los planes del murciano, que perderá los 500 puntos que consiguió el año pasado tras levantar el título. Sin embargo, no influyen en nada en cuanto al ranking ATP.

El trote de Alcaraz durante el mes de enero ha sido importante. Primero, viajó a Corea del Sur para disputar la exhibición contra Jannik Sinner, para luego desplazarse a Australia y pasar prácticamente tres semanas de máxima tensión. Ahora, la idea es descansar durante unos días en casa, junto a sus familiares y amigos, y poder saborear el éxito de haber conquistado el 'Career Grand Slam' con apenas 22 años.

Alcaraz, con el torneo de Rotterdam / AP

Róterdam tiene un problema importante y es su ubicación en el calendario. El año pasado, Jannik Sinner tomó la misma decisión que Carlos tras ganar el Open de Australia. Por tanto, es el segundo año en el que el torneo neerlandés pierde a su principal estrella. En esta ocasión, no tendrá en su lista ni al español ni al italiano, que ya había descartado su participación en 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Alcaraz?

El próximo torneo de Alcaraz, si se encuentra en buenas condiciones, será Doha. Una parada que motiva al español, ya que el año pasado perdió en cuartos de final y podría sumar puntos en el ranking. Es importante sumar y defender todo lo posible en los próximos meses, ya que Sinner hará crecer su número constantemente (el año pasado estuvo sancionado por dopaje entre febrero y mayo).

Ganar Doha le permitiría recuperar prácticamente todo lo perdido en Róterdam, pues acumuló tan solo 100 puntos de los 500 posibles. Eso sí, no lo tendrá nada fácil, ya que a priori coincidirá con Jannik Sinner y Novak Djokovic en el cuadro. El torneo catarí se celebrará entre el 16 y el 21 de febrero, lo que permite al español tener una semana y media de descanso antes de volver al ruedo.