Alcaraz se baja del Mutua Madrid Open por la lesión sufrida en Barcelona

Era el gran miedo tras su retirada en Barcelona hace unos días y el propio Alcaraz ha confirmado en sus redes sociales que finalmente no podrá jugar por segundo año consecutivo en el Mutua Madrid Open por la lesión en el antebrazo.

El tenista murciano escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram lamentando volver a tener que prescindir de una de sus citas preferidas. "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto" escribió el murciano lamentando tener que dar la noticia.

Ahora habrá que ver si la lesión es lo suficientemente grave como para que le siga comprometiendo el calendario o si por lo contrario puede esta vez también acudir a Roma antes de afrontar el gran objetivo de Roland Garros.

El pasado año ya fue así y el resultado final no fue nada malo con el segundo triunfo en París, aunque a buen seguro el murciano no está nada contento por no poder volver a acudir a la cita en la capital española.

DJOKOVIC NO Y SINNER EN DUDA

La baja de Alcaraz se une a la de Novak Djokovic, que ha anunciado esta mañana que tampoco estará para el Mutua Madrid Open por una lesión de la que se está recuperando. "Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", anunciaba el serbio en redes sociales.

Ahora queda la gran duda de Jannik Sinner, el cual no tiene como prioridad jugar en la capital española. Es evidente que Roma que para él es una prioridad llegar con la muñeca caliente a Roland Garros.

Alcaraz y Sinner se abrazan tras la final en Montecarlo / EFE

Además, con la baja ya confirmada de Alcaraz, Sinner tiene asegurado el número uno hasta después de Roma y con mucha probabilidad hasta después de la gira de tierra, con el murciano defendiendo los títulos tanto en la capital italiana como en el Grand Slam.

Todos los argumentos para Sinner van a favor de una más que posible baja también en Mutua Madrid Open que se queda muy tocado otro año más con las bajas de los principales atractivos en un cuadro masculino que se abre de par en par.