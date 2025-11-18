¡Alcaraz no jugará la Copa Davis!

Carlos Alcaraz ha confirmado este martes que será baja para la Copa Davis con España. El tenista murciano, que venía de disputar estos días las ATP Finals en Turín, ha comunicado que sufre un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y que la recomendación médica es no competir. El combinado español pierde a su máximo representante a las puertas de la competición en Bolonia, un duro varapalo que reduce drásticamente las opciones del combinado de David Ferrer en las finales.

Ha sido la confirmación de algo que se venía rumoreando estas últimas horas. Alcaraz disputó este domingo la final de las ATP Finals contra Jannik Sinner, donde el italiano se cobró la revancha del US Open en un partido igualado hasta el extremo. El murciano arrastraba molestias desde hacía días, aunque llegó hasta el último momento del torneo para intentar asegurar el número uno este final de 2025. Lo consiguió, aunque las consecuencias han terminado siendo algo que se podía llegar a prever.

España se queda en cuadro

El número uno ha comunicado en redes sociales que tiene un edema en el isquiotibial de la pierna derecha. Por recomendación médica, el murciano no viajará con el combinado español a Bolonia para disputar las finales de la Copa Davis, donde España debía arrancar los cuartos de final este jueves contra República Checa. Carlos era la máxima esperanza española para conquistar 'La Ensaladera', así que su ausencia es una realmente sensible para el combinado de David Ferrer.

Y es que también sin Davidovich, el combinado español se quedará con Jaume Munar y Pablo Carreño como los representantes en individuales, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez seguirán haciendo dupla en el dobles. Los cuartos de final contra República Checa, que tendrá entre sus filas a raquetas como Jiri Lehecka o Jakub Mensik, se presenta un reto de máximo nivel para España, más todavía sin Carlos Alcaraz en el equipo. En caso de superar la primera prueba, la Alemania de Alexander Zverev esperaría en semifinales, un camino durísimo que los cuatro representantes españoles deberán hacer sin el número uno del mundo.

El comunicado de Carlos Alcaraz

Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…