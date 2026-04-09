Alcaraz baja al barro para sacar billete a cuartos en Montecarlo

Hace apenas unos días, Carlos Alcaraz bromeaba sobre las ganas que tenía de empezar la gira de tierra batida y volver a mancharse los calcetines. Este jueves, en la central del Country Club de Mónaco, demostró gráficamente lo que significa batirse sobre el polvo de arcilla. El murciano necesitó de todo su arsenal y más de dos horas de partido para sacar el billete a los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo.

Alcaraz se encontró con un Tomás Martín Etcheverry convencido de sus opciones y aunque le costó meterse en el partido, se confirmó como uno de los rivales a tener en cuenta en tierra batida. El argentino, que llegaba a la cita como el mejor en esta superficie de la temporada con 12 victorias, a punto estuvo de dar la sorpresa y aprovechó todas sus cartas, aunque no fue suficiente ante el número 1. Pese a unos momentos de desconexión, el de El Palmar siguió trabajando cada punto hasta llevarse el premio en un trabajado duelo (6-1, 4-6, 6-3).

Con esta victoria el murciano ratificó su estadística contra rivales argentinos, y es que nunca ha perdido contra un tenista de esta nacionalidad desde su entrada en el Top-100. Ya van 24, los dos últimos en Montecarlo, después de Sebas Báez en su debut.

No pudo empezar mejor el partido para el murciano, que cerró en blanco los dos primeros juegos. Los que necesitó el argentino para meterse en el partido e imitar al murciano llevándose su nuevo turno de saque también sin encajar puntos.

Carlitos frenó el conato de rebelión con un nuevo break en blanco, marcando la tónica del duelo. No hizo más concesiones y en menos de media hora ya tenía de su lado la primera manga (6-1).

Remar en contra

Como en una repetición del partido de Jannik Sinner en el turno previo de la pista central, tras arrollar en el primer set, Alcaraz se encontró con un inesperado break en contra en el tercer juego. Etcheverry estaba metiéndose poco a poco en el partido y aprovechó su impulso para ponerse por delante (1-2). El de El Palmar se desconectó fugazmente y el momento no lo dejó pasar el argentino que culminó una segunda rotura para poner tierra de por medio (1-4). En esos momentos sumaba ya diez errores no forzados, uno más que en toda la primera manga.

Con la segunda rotura la inspiración regresó a la raqueta del murciano que sumó dos juegos consecutivo hasta que hubo un nuevo punto de inflexión. Con Alcaraz al resto, el duelo por ese punto se alargó más de siete minutos y tras nuevos errores no forzados del español, Etcheverry pudo evitar el break. Un golpe de moral que derivó en la victoria del set. Tocaba empezar de nuevo.

Empezar de nuevo

Carlos empezó con dudas el tercer parcial, con dos dobles faltas, aunque superó el momento de crisis para sumar el primer juego. En adelante, cada parcial iba a ser una larga y trabajada lucha, pero el de El Palmar impuso su nivel y con un 3-0 de inicio sentó ya las bases de la victoria, aunque tuvo que pelear cada una de las batallas.

Como muestra, el juego final. Hasta tres bolas de partido y más de seis minutos necesitó Carlos para cerrar el duelo y poder celebrar su victoria.

Sin demasiado margen para recuperarse de este rocoso partido, Alcaraz disputará este jueves su duelo de cuartos de final contra Alexander Bublik, quien derrotó a Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5.