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Alcaraz - Baez, segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, en directo, hoy
Sigue en directo el partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Sebas Baez
Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo, debuta hoy ante el argentino Sebas Báez.
Alcaraz - Baez | 2-0 | 2º SET (1-0)
A la primera confirma Carlos el break. Sigue a remolque Báez que, de momento, no ha encontrado la manera de hacer daño.
Bola de break para Alcaraz. Se le fue alta la bola a Báez que se echa las manos a la cabeza.
40-40 No puede Báez. Carlos pone el iguales, desde el fondo de la pista.
15-15 Intenta sacar Báez todo lo que puede. Le ha pegado con fuerza y con ayuda de la cinta suma el punto.
Alcaraz - Baez | 1-0 | 2º SET (1-0)
¡En modo campeón! Alcaraz tira de saque directo para asegurar ya este primer juego.
40-15 ¡Qué lástima para Báez! Le jugó otra dejada Carlitos y tras una potente carrera llegó a conectar, pero no pudo levantarla lo suficiente.
30-15 Solventa su error Alcaraz con otro golpe ganador.
Alcaraz - Baez | 6-1 | 2º SET (1-0)
15-15 Se pone en marcha el segundo set. Al servicio Carlos con bolas nuevas. Y no empieza de la mejor manera. Doble falta del murciano, que también es humano.
Alcaraz - Baez | 6-1 | 1r SET
¡Qué gran punto para cerrar el set! Lo ha peleado en la red Báez, pero Alcaraz está excelso hoy. No solo ha llegado a la dejada, sino que se ha sacado de la chistera un globo que ha servido para ganar el punto.
30-0 No tiene nada que hacer Alcaraz. Ni siquiera se está forzando al máximo y mueve a su oponente hacia donde quiere.
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