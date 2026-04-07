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Alcaraz - Baez, segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, en directo, hoy

Sigue en directo el partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Sebas Baez

Carlos Alcaraz, durante un partido

Carlos Alcaraz, durante un partido / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo, debuta hoy ante el argentino Sebas Báez.

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