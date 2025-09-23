Alcaraz - Baez: horario y dónde ver su primer partido en el ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online

Carlos Alcaraz se enfrenta a Sebastián Baez en la madrugada del miércoles 24 de septiembre en la primera ronda del ATP 500 de Tokio 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Después de su participación en la Laver Cup, en la que cosechó tres victorias pero no consiguió que el Team Europe revalidase el título, Alcaraz regresa al circuito profesional en el ATP 500 de Tokio, punto de partida de la gira asiatica. El de El Palmar defiende el número 1 del ranking ATP por primera vez después de un largo año gracias a la victoria ante Jannik Sinner en la final del US Open.

El primer rival de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2025 será Sebastián Baez, el número 41 del ranking ATP. La última participación del argentino data del US Open, dónde cayó en primera ronda ante el sudafricano Lloyd Harris.

En caso de acceder a la siguiente ronda, a Alcaraz le espera un enfrentamiento ante Bergs o Tabilo en los octavos de final, mientras que Tiafoe y Ruud se postulan como sus rivales más probables en cuartos y semifinales respectivamente.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Baez en ATP 500 de Tokio 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastián Baez, correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Tokio 2025, tendrá lugar en la madrugada de este miércoles 24 de septiembre a partir de las 4:00 horas (CET) aproximadamente.

¿Dónde ver el Alcaraz - Baez del ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos del ATP 500 de Tokio 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del ATP 500 de Tokio 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.