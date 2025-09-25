Alcaraz - Báez, en directo hoy: primera ronda del ATP 500 de Tokio 2025

Carlos Alcaraz se mide a Sebastián Báez en la primera ronda del ATP 500 de Tokio.

Sigue todos los detalles del partido aquí en SPORT.

ALCARAZ 4 - 4 BÁEZ Derecha de Alcaraz para sumar su juego. Se le ve algo renqueante del tobillo al español.

ALCARAZ 3 - 4 BÁEZ Ahora en blanco el juego para Báez. Está cómodo el tenista argentino en su servicio.

ALCARAZ 3 - 3 BÁEZ Juego para Alcaraz que no parece afectarle el contratiempo físico en el tobillo.

ALCARAZ 2 - 3 BÁEZ Juego para Báez que recupera su servicio. A placer el tenista argentino.

¡PUEDE SEGUIR ALCARAZ! Le han aplicado un vendaje en el tobillo y sigue en pista Carlitos.

Peligro de lesión de Alcaraz

Parece que se le dobla el tobillo...

Salen a atender al tenista español. Pinta feo para Carlitos.

ALCARAZ 2 - 2 BÁEZ Cuidado que se ha hecho daño Alcaraz. Está estirado en el suelo con visibles gestos de dolor.