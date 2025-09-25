En directo
TENIS
Alcaraz - Báez, en directo hoy: primera ronda del ATP 500 de Tokio 2025
Sigue en vivo y online el estreno de Carlos Alcaraz en el ATP de Tokio
Carlos Alcaraz se mide a Sebastián Báez en la primera ronda del ATP 500 de Tokio.
Sigue todos los detalles del partido aquí en SPORT.
ALCARAZ 4 - 4 BÁEZ
Derecha de Alcaraz para sumar su juego. Se le ve algo renqueante del tobillo al español.
ALCARAZ 3 - 4 BÁEZ
Ahora en blanco el juego para Báez. Está cómodo el tenista argentino en su servicio.
ALCARAZ 3 - 3 BÁEZ
Juego para Alcaraz que no parece afectarle el contratiempo físico en el tobillo.
ALCARAZ 2 - 3 BÁEZ
Juego para Báez que recupera su servicio. A placer el tenista argentino.
¡PUEDE SEGUIR ALCARAZ!
Le han aplicado un vendaje en el tobillo y sigue en pista Carlitos.
Peligro de lesión de Alcaraz
Parece que se le dobla el tobillo...
Salen a atender al tenista español. Pinta feo para Carlitos.
ALCARAZ 2 - 2 BÁEZ
Cuidado que se ha hecho daño Alcaraz. Está estirado en el suelo con visibles gestos de dolor.
ALCARAZ 2 - 2 BÁEZ
Pierde Alcaraz su servicio en blanco. Dudas en el tenista español y Báez recupera el break.
