Ni Alcaraz, ni Badosa: Madrid se queda sin sus estrellas

El Mutua Madrid Open no deja de recibir malas noticias. El torneo madrileño, que afrontaba esta edición con la ilusión de tener a un Alcaraz renovado y a una Badosa en uno de los mejores momentos de su carrera, se ha quedado sin ninguna de sus estrellas locales en apenas un día.

"Es un palo muy duro para mí, pero lo he aceptado bastante bien. Al final las cosas pasan por algo, yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Volveré más fuerte y eso es lo que hay que seguir. Estos dias no he estado anímicamente mal porque he puesto toda mi energía en recuperar y estar lo antes posible de vuelta", aseguraba Alcaraz en la rueda de prensa de este jueves, donde anunció que no jugará en Madrid.

El número tres del mundo sufrió durante la final del Barcelona Open una lesión en el aductor de la pierna la derecha, además de tener molestias en el isquio de la izquierda. Unos problemas que le impiden competir en la Caja Mágica y ponen en duda su participación en Roma.

La gran carga de partidos desde el inicio de la temporada de tierra no perdonó a Carlos. En Montecarlo, el español logró levantar el título, lo que le conllevó jugar todos los días hasta el domingo, y llegó a la final de Barcelona, donde solo tuvo un día de descanso. Un total de 10 partidos en 12 días.

24 horas después de la renuncia de Alcaraz, Paula Badosa también anunció que finalmente no disputará el Mutua Madrid Open. La catalana tenía programado su debut para este viernes, pero horas antes del partido publicó en sus redes sociales un mensaje en el que oficializaba su baja del torneo.

Badosa sufre por su nueva lesión en Miami / WTA

"Hola a todos. Quería haceros saber que desafortunadamente no podré competir en el Madrid Open. He intentado todo lo posible hasta el último momento porque sabéis lo que me emociona jugar en casa, pero está siendo una lesión complicada. Espero estar al 100% pronto. Un gran abrazo, Paula", escribió la actual número 9 del mundo.

Sus problemas de espalda, que lleva arrastrando varios años, vuelven a jugarle una mala pasada e impiden que compita en Madrid. En 2023, se fracturó dos vértebras en el torneo de Roma, una lesión que puso en peligro su carrera y sigue persiguiéndola en 2025. Hace un mes, Badosa tuvo que retirarse de Miami y todavía no está en condiciones de competir, aunque tiene como objetivo llegar a Roland Garros.

De esta forma, Madrid se queda huérfana de españoles. Solo queda Alejandro Davidovich. Todo esto sin tener en cuenta la ausencia de Rafa Nadal, que estuvo en la última edición. Todo mal.