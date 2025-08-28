Alcaraz avanza en el US Open: "Estaba nervioso, no quiero repetir lo que hice el año pasado"

Carlos Alcaraz está teniendo una participación brillante en el US Open. El murciano está desplegando un nivel de tenis que podríamos calificar como el mejor de toda su temporada. Parece ser que su nuevo 'look' le ha dado energías renovadas y, ha arrasado en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci con un sólido resultado de 6-1, 6-0, 6-3.

Tras firmar esta imponente victoria en tres sets, Carlos hizo una valoración sobre su gran triunfo. "Hoy jugué un partido muy sólido. Me marqué algunos objetivos antes del encuentro, y creo que lo hice bastante bien. Tengo que mejorar algunas cosas que no hice tan bien como quería, pero en general, estoy muy contento. Él no jugó su mejor partido, lo sé, pero en general estoy contento de haber pasado de ronda", explicó Alcaraz a la prensa después de ganar el encuentro.

'Carlitos' es consciente de que está exhibiendo un tenis increíble y sumamente constante, un nivel que le ha permitido dar el máximo en todos los encuentros. "Estoy jugando un tenis excelente torneo tras torneo y siento que puedo rendir al máximo en cada partido. Obviamente, tengo mis altibajos. Hay partidos que no gano o en los que no me siento del todo bien, pero intento sobrevivir a esos partidos y darme otra oportunidad en la siguiente ronda.

MÚLTIPLES AUSENCIAS

Es cierto que Alcaraz, para dar la talla, ha tenido que ausentarse de algunas citas del calendario tenístico para poder afrontar los grandes encuentros descansado. "Lo que aprendí de este periodo es que tomarme algunos días entre giras o torneos, me ayudó mucho a llegar con mucha energía, con la mente fresca, para rendir al máximo. Creo que lo he hecho muy bien. Hasta ahora este es el periodo en el que he sido más constante", una técnica que sus grandes rivales como Jannik Sinner o Novak Djokovic han aplicado.

En 2022, Carlos Alcaraz conquistó su primer entorchado en Nueva York y con ello su primer Grand Slam. Aunque en Flushing Meadows no siempre ha sido todo de color de rosa para el murciano. En 2024, el tenista español cayó en segunda ronda con el número 73 del ranking, una derrota que sigue siendo su recuerdo más presente. "Para ser sincero, tengo más en mente cuando perdí el año pasado porque es algo más reciente, aunque muy buenos recuerdos de cuando gané aquí, he visto algunas fotos de 2022".

LA PESADILLA DEL AÑO PASADO

El número dos del mundo admitió que esa derrota fue de lo primero que se le vino a la mente cuando pisó la cancha del US Open. "Pensé en el año pasado cuando entré en la pista. Tuve algunos malos pensamientos. Estaba nervioso, pensando en que no quería que pasara igual que hace un año, que perdí en segunda ronda. Solo lo pensé un poco, pero estoy muy contento de haber pasado y tener otra oportunidad en tercera ronda. Mis pensamientos se han centrado más en el año pasado que en mi victoria en 2022", señalaba el del Palmar.

El objetivo de Carlos está claro: borrar el recuerdo del año pasado y seguir avanzando en el torneo. "Simplemente, no quiero repetir lo que hice el año pasado. Solo quiero mejorar, y la gente, en general, o yo mismo, los pensamientos negativos pesan más que los positivos, o los pensamientos negativos tienen más poder que los positivos. Es normal. Intento que no se me queden grabados en la mente tantas veces ni que pase tanto tiempo, pero a veces me pasa", decía un Alcaraz sincero que está más cerca que nunca de alcanzar de nuevo el número 1.

SU PRÓXIMO RIVAL: OTRO ITALIANO

Ahora, en tercera ronda, su próximo rival será el número 34 del mundo, el italiano Luciano Darderi. Esta será la primera vez en que los dos tenistas se encuentren cara a cara. Darderi que viene de imponerse al estadounidense Eliot Spizzirri por 6-0, 7-6 (3), 2-6 y 6-4, seguro que no se lo pondrá nada fácil a Alcaraz.