Alcaraz - Auger-Aliassime: horario y dónde ver el partido de las ATP Finals 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz disputará este sábado 14 de noviembre sus segundas semifinales en las Nitto ATP Finals después de pasar la fase de grupos como primero con pleno de victorias. El rival del murciano en la penúltima ronda del torneo será el canadiense Felix Auger-Aliassime, que se impuso a Alexander Zverev en el último partido del grupo Bjorn Borg.

Jannik Sinner se clasificó como primero de ese grupo también con un tres de tres después de ganar a un Ben Shelton que debutaba en el torneo y llegaba al último partido sin opciones tras cosechar dos derrotas previas. En el segundo partido del día, Zverev y Auger - Aliassime se disputaban la otra plaza en juego que fue finalmente para el tenista canadiense, que se medirá a Alcaraz por un puesto en la final.

El murciano buscará su primer título de 'Maestro' después de asegurar en Turín acabar el año en la primera posición del ranking ATP tras sus tres victorias. Será el octavo enfrentamiento entre Alcaraz y Auger-Aliassime con un balance de cuatro triunfos a tres para el murciano. El último duelo directo entre ambos fue en las semifinales de los pasados Juegos Olímpicos de París, donde Carlitos se impuso por un claro 6-1, 6-1.

La jornada individual se abrirá con el partido entre Jannik Sinner, defensor del título, y el australiano Alex de Miñaur, segundo clasificado del grupo de Carlos Alcaraz gracias a su victoria sobre Taylor Fritz en la última jornada. El encuentro dará comienzo no antes de las 14.30 horas (CET).

¿A qué hora juega Alcaraz contra Auger-Aliassime en las ATP Finals 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Feliz Auger-Aliassime, correspondiente a las semifinales de las ATP Finals 2025, se celebrará este sábado 15 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar en el último turno del Inalpi Arena de Turín, después de los dos duelos de dobles y el Sinner-De Miñaur, por lo que dará comienzo no antes de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver las ATP Finals 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las ATP Finals 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las ATP Finals 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.