En Directo
TENIS
Alcaraz - Auger-Aliassime, en directo: Las semifinales de las Nitto ATP Finals, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime de las semifinales de las Nitto ATP Finals
Xavier Zapater
Última hora en vivo del partido de las Nitto ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime.
NUNCA HAN ALCANZADO LA FINAL EN TURÍN
Quien salga ganador del encuentro de hoy accederá por primera vez en su carrera a la gran final de las Nitto ATP Finals en Turín. El mejor resultado de Alcaraz fueron las semifinales alcanzadas en 2023, y tampoco Auger-Aliassime ha llegado nunca a disputar el partido por el título.
¡Una oportunidad única para ambos!
PRIMER CARA A CARA EN ESTE 2025
El partido que está a punto de arrancar será el primer enfrentamiento directo entre Alcaraz y Auger-Aliassime en este 2025. El último precedente entre ambos fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el tenista español se llevó la victoria.
El Head to Head entre ambos es favorable a Alcaraz, con cuatro triunfos y tres derrotas.
EL CAMINO DE AMBOS HASTA SEMIFINALES
Carlos Alcaraz llega al duelo de hoy con un pleno de victorias en lo que va de torneo. El español ha ganado los tres partidos que ha disputado y clasificó a estas semifinales como primero del grupo Jimmy Connors.
Por su parte, Auger-Aliassime se tuvo que ganar el pase a 'semis' en un partido decisivo frente a Zverev, donde el canadiense logró imponerse para acabar segundo del grupo Bjorn Borg.
SINNER ESPERA EN LA FINAL
Jannik Sinner ya ha hecho los deberes esta tarde y se ha ganado el pase a la final de las Nitto ATP Finals. El italiano ha vencido a De Minaur en dos sets (7-5 / 6-2) y mañana luchará por el título frente al ganador de este duelo entre Alcaraz y Auger-Aliassime.
ALCARAZ YA TIENE EL NÚMERO UNO ASEGURADO
Pase lo que pase en lo que resta de torneo, Carlos Alcaraz acabará este 2025 en lo más alto del ranking ATP. El murciano, tras vencer a Mussetti el pasado jueves, se aseguró el número uno y ya lo pudo celebrar en la pista central del Inalpi Arena de Turín.
Es la segunda vez que Carlitos finaliza la temporada como número uno…¡Con tan solo 22 años!
¡HOLA A TOD@S!
¡Bienvenid@s al directo! Con el número uno en el bolsillo, Carlos Alcaraz buscará esta noche meterse en la gran final de las Nitto ATP Finals 2025. Su rival en el día de hoy será el canadiense Felix Auger-Aliassime, un jugador peligroso en pistas como las de Turín.
¡La semifinal entre ambos está prevista que arranque en algo más de 30 minutos (no antes de las 20:30 horas)!
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- La confesión de Carles Puyol sobre sus hijas que sorprende a la afición del Barça: 'A mis familiares no les hablo mucho de fútbol
- Ya hay una vía de salida para Ter Stegen en el mes de enero
- Así son los delanteros a los que sigue el Barça
- Informe sobre la situación económica del Barça: "El Barça, una montaña de deudas"
- Chris Aceto, mejor preparador del mundo y experto en fitness, señala el punto débil de Joan Pradells: 'Es como dos personas distintas
- Pedri desvela su jugador favorito de La Masia
- Barça-Harry Kane: las claves de la operación