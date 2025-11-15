Alcaraz - Auger-Aliassime, en directo: Las semifinales de las Nitto ATP Finals, en vivo hoy

PRIMER CARA A CARA EN ESTE 2025

El partido que está a punto de arrancar será el primer enfrentamiento directo entre Alcaraz y Auger-Aliassime en este 2025. El último precedente entre ambos fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el tenista español se llevó la victoria.

El Head to Head entre ambos es favorable a Alcaraz, con cuatro triunfos y tres derrotas.